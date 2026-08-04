© Christian Peterson, Nick Alinia
 

Filmer från Stockholm Pride väcker avsky

Publicerad 5 augusti 2026 kl 12.13

Inrikes. Ett hav av politiskt korrekta stockholmare med påklistrade leenden som artigt klappar händerna med sina barn medan halvnakna homosexuella män i läderhundmasker paraderar förbi. Nu väcker scenerna från årets Stockholms Pride obehag på sociala medier.

Dela artikeln

"Mörkaste energin jag känt på länge", skriver influeraren Nick Alinia.

Kommentaren är till en video han tagit från årets Stockholm Pride. Klippet visar en sektion av prideparaden i Stockholm som utgörs av homosexuella män vars fetisch är att klä ut sig till hundar med läderhuvor.

I en annan video från Alinia ses en man i övre medelåldern från Centerpartiet gå i tåget utklädd till sagoprinsessa. Vid sin sida har han ett barn som håller upp en skylt från CUF om "rätten att vara den man vill".

Även Christian Peterson var på plats och bevakade Prideparaden i Stockholm. Han har sammanställt en kort video som visar hur svenska föräldrar exponerar sina barn för de grova homosexuella scenerna.

"Är Pride verkligen en barnvänlig miljön?" frågar han.

På Instagram får han många nekande svar.

"Nej, långt ifrån. Och de föräldrar som tar med sig sina barn dit bör skämmas", skriver en användare.

Flera anser att föräldrarna borde orosanmälas till socialen.

"Orosanmälan upphöjt till 100", lyder en kommentar.

Christian Peterson blev även utkastad från ett Pride-seminarium när han ställde frågor om kirurgiska ingrepp mot könsorgan på barn som påstås vara "transsexuella".

Fler filmer från Alinias och Petersons Pridebevakning:

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 1045897765

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 1045897766

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Åkte till Grekland för att hjälpa asylsökare – hittades död i en afghans resväska

Här släpar flyktingbarnet runt på 38-åringens lik. Kvinnliga volontären hjälpte till med illegala invandringen till EU.0 Plus

Ekonominyheter

Max restauranger ska bli helt kontantfria

Två av tre kräver redan kort.. "Ökad trygghet för våra medarbetare."0 

04:18 Wallenberg bygger krutfabrik
09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.