Filmer från Stockholm Pride väcker avsky

"Mörkaste energin jag känt på länge", skriver influeraren Nick Alinia.

Kommentaren är till en video han tagit från årets Stockholm Pride. Klippet visar en sektion av prideparaden i Stockholm som utgörs av homosexuella män vars fetisch är att klä ut sig till hundar med läderhuvor.

Mörkaste energin jag känt på länge. pic.twitter.com/ktkOjwt5B6 — Nick Alinia (@NickAlinia) August 3, 2026

I en annan video från Alinia ses en man i övre medelåldern från Centerpartiet gå i tåget utklädd till sagoprinsessa. Vid sin sida har han ett barn som håller upp en skylt från CUF om "rätten att vara den man vill".

Vi är inte rädda för er. Vi vill bara att ni låter våra barn vara. pic.twitter.com/f7gPo5btzz — Nick Alinia (@NickAlinia) August 2, 2026

Även Christian Peterson var på plats och bevakade Prideparaden i Stockholm. Han har sammanställt en kort video som visar hur svenska föräldrar exponerar sina barn för de grova homosexuella scenerna.

"Är Pride verkligen en barnvänlig miljön?" frågar han.

Är Pride verkligen en barnvänlig miljön? pic.twitter.com/SLrR1REdz6 — Christian Peterson 🇸🇪 (@AssarChristian) August 5, 2026

På Instagram får han många nekande svar.

"Nej, långt ifrån. Och de föräldrar som tar med sig sina barn dit bör skämmas", skriver en användare.

Flera anser att föräldrarna borde orosanmälas till socialen.

"Orosanmälan upphöjt till 100", lyder en kommentar.

Christian Peterson blev även utkastad från ett Pride-seminarium när han ställde frågor om kirurgiska ingrepp mot könsorgan på barn som påstås vara "transsexuella".

På Stockholm Pride höll Transsammans en föreläsning om faran med att “felköna” personer och hur omgivningen ska bemöta detta.



Med miljontals kronor i skattemedel i ryggen reser de runt i landet för att normalisera hormonterapi och kirurgiska ingrepp mot barn.



När jag försökte… pic.twitter.com/vZhkGk6wk9 — Christian Peterson 🇸🇪 (@AssarChristian) August 2, 2026

Fler filmer från Alinias och Petersons Pridebevakning:

Detta är på riktigt fruktansvärt att se. Håll barn borta från det här. pic.twitter.com/Nu3B2aBwFH — Nick Alinia (@NickAlinia) August 3, 2026

Varför ropar Vänsterpartiet så ofta på polisen när någon dokumenterar deras aktiviteter? Vad är de rädda för? pic.twitter.com/4bSGVcAgDG — Christian Peterson 🇸🇪 (@AssarChristian) August 5, 2026