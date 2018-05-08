Medvedev: Europa måste känna "djurisk skräck"

Publicerad 6 maj 2026 kl 12.20

Utrikes. Rysslands tidigare president Dmitrij Medvedev går till nytt hårt angrepp mot EU-länderna. Nu säger han att Europa måste känna "djurisk skräck" för Ryssland för att avskräckas från ett angrepp på landet.

Inför 81-årsdagen av segern över Nazityskland publicerar Medvedev en artikel där han varnar för vad han beskriver som västvärldens växande militarisering.

Enligt Medvedev försöker europeiska regeringar göra Ryssland till en yttre fiende för att avleda uppmärksamheten från problem på hemmaplan.

Han hävdar också att västvärlden tolkar varje ryskt försök att visa välvilja som svaghet. Han föreslår att svara genom att sätta skräck i motståndaren.

"Det är ingen hemlighet att man försöker påtvinga oss doktrinen om 'fred genom styrka'. Vårt svar kan då bara vara 'Rysslands säkerhet genom Europas djuriska skräck'", skriver han enligt RT.

Medvedev, som i dag är vice ordförande i Rysslands säkerhetsråd, riktar särskilt in sig på Tyskland. Han hänvisar till den tyske förbundskanslern Friedrich Merz och den tyska regeringens planer på att bygga upp Europas starkaste konventionella armé.

Förra månaden presenterade det tyska försvarsdepartementet en plan för att ha 460.000 stridsberedda soldater till år 2039.

Samtidigt har tyska och andra europeiska företrädare pekat ut 2029 som en första viktigt deadline för att vara redo för ett möjligt krig med Ryssland.

Medvedev avfärdar samtidigt diplomati och förtroendeskapande åtgärder som meningslösa.

"Förhandlingar, goda intentioner, välvilja och ensidiga steg för att bygga förtroende får inte vara våra verktyg för att förhindra en massaker. Den enda garantin ligger i att tvinga Tyskland och det 'enade Europa' som stöder landet att förstå den ofrånkomliga vissheten om oacceptabla förluster om de någonsin sätter igång 'Operation Barbarossa 2.0'", skriver han.

