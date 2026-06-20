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Meloni och Trump i storbråk

Publicerad 20 juni 2026 kl 10.42

Utrikes. Italiens premiärminister Giorgia Meloni går till rasande angrepp mot Donald Trump efter ett påstående om ett foto på G7-mötet. Konflikten får nu diplomatiska följder: Den italienska utrikesministern ställer in ett planerat USA-besök.

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Det nya dramat har uppstått efter en incident på G7-mötet i Evian.

Enligt en utskrift sade Trump att den italienska premiärministern "så gärna ville ta en bild" med honom. Han ska också ha sagt att han gick med på det eftersom han "tyckte synd om henne".

Giorgia Meloni slår tillbaka i en video på X.

– Donald Trumps påståenden är påhittade, jag är uppriktigt chockad. Jag vet inte varför USA:s president beter sig så här mot sina allierade, det är inte första gången det händer, säger hon.

Meloni fortsätter:

– Varken jag eller Italien tigger någonsin.

Den italienska premiärministern anklagar också Trump för att "behandla västvärldens fiender med varsamhet".

Ilskan i Rom stannar inte vid Meloni. Utrikesminister Antonio Tajani ställer nu in ett planerat besök i USA.

"Donald Trumps allvarliga och kränkande ord mot premiärminister Giorgia Meloni kränker hela Italien", skriver han på X.

Bråket kommer efter en vår allt större slitningar mellan Trump och Meloni, som tidigare kom mycket bra överens. När påve Leo nyligen kritiserade Irankriget beskrev Trump honom som "svag" och "fruktansvärd". Meloni svarade då att Trumps ord om påven var "oacceptabla".

Trump gick därefter även till angrepp mot Italien och Meloni för att de inte ville hjälpa honom med hans Irankrig.

– Tycker folk om att er ledare inte gör någonting för att få tag på oljan? Tycker folk om henne? Jag chockas av henne. Jag trodde att hon hade mod, men jag hade fel, sade han.

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