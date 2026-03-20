Mette-Marit under intervjun med NRK.

Mette-Marit: "Jag blev lurad och manipulerad" av Epstein

Publicerad 20 mars 2026 kl 13.24

Utrikes. Norges kronprinsessa Mette-Marit bryter nu tystnaden om kontakten med Jeffrey Epstein. I en intervju med NRK hävdar hon att hon vilseleddes av sexualförbrytaren.
– Jag skulle självklart önska att jag aldrig hade mött honom, säger kronprinsessan.

I intervjun beskriver Mette-Marit hur hon i efterhand ser på kontakten.

– Jag känner mig så manipulerad. Och när man blir manipulerad förstår man det ju inte från början. Det är information som kommer till en vid olika tidpunkter. Jag tror att jag i större utsträckning i dag ser hur manipulerad jag blev. Det tar tid att bearbeta. Men det var en del händelser som gjorde att jag tänkte att det här är inte bra, säger hon.

Kronprinsessan säger också att hon tar ansvar för sin egen roll.

– Det är oerhört viktigt för mig att ta ansvar för att jag inte kontrollerade hans bakgrund bättre. Och ta ansvar för att jag blev så pass manipulerad och lurad som jag blev, säger hon.

Kontakten mellan Mette-Marit och Epstein inleddes 2011, flera år efter att han dömts för sexbrott. De hade kontakt under flera år och träffades vid upprepade tillfällen innan relationen avslutades sommaren 2014.

I de så kallade Epstein-dokumenten nämns kronprinsessan många hundra gånger, och kontakten beskrivs som mer omfattande än tidigare känt.

Även kronprins Haakon uttalar sig i intervjun och bekräftar att han kände till relationen.

– Ja, jag visste att de kände varandra, att de hade träffat varandra i USA. Och han var här, kronprinsessan visade honom Frognerparken. Jag träffade honom själv en gång när vi var på familjesemester i St. Barths. Då träffade vi honom på gatan, ett kort möte. Och jag visste också att kronprinsessan bodde i huset i Palm Beach, säger han.

Kronprinsen fortsätter:

– Så det här var ingen hemlighet mellan oss. Jag hörde också att kronprinsessan tyckte att det här var komplicerat. Hon slutade efter hand att lita på Epstein och kom fram till att det var en person som inte ville henne väl, och det ledde till att hon bröt kontakten med honom.

