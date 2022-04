Misstänkte BLM-terroristen i New York gripen

Det var vid morgonrusningen på tisdagen som en beväpnad gärningsman kastade in rökgranater i en fullsatt tunnelbanevagn i Brooklyn.

Därefter avlossade han minst 33 skott med en pistol, uppger New York-polisen. Fem av de skjutna var på onsdagen allvarligt skadade, rapporterar Market Watch.

Efter ett dygns intensiv polisjakt tog den misstänkte, Frank James, 62, kontakt med polisen och angav sig själv. Därefter greps han, skriver New York Post.

Av hans aktivitet på sociala medier framgår att Frank James var en anhängare av Black lives matter och radikal svart nationalism. Han pratade mycket om hur svarta förtrycktes av vita rasister och att ett raskrig var nära förestående.

Detta förhållande har dock tonats ned kraftigt i amerikanska medier.

Mörkades även i Waukesha

Samma sak skedde i november när en annan svart man, Darrell Brooks, mejade vita människor med sin bil under en julparad i Waukesha i Wisconsin. Sex personer dog, varav fyra tillhörde pensionärsdansgruppen Dancing Grannies.

Då mörkade nästan alla medier att Brooks uttryckt starkt hat mot vita människor. På sociala medier hade Brooks till och med uppmanat folk att oprovocerat misshandla vita. "Även gamla vita människor" bör man misshandla, skrev han bland annat.

Frank James, the suspect in the #Brooklyn subway mass shooting, has been arrested in Manhattan following a 24-hour manhunt. His social media & video postings show he was obsessed with race, & believed a race war against whites was imminent. Watch: https://t.co/funi57lZyN

— Andy Ngô (@MrAndyNgo) April 13, 2022