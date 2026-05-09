Moderaternas nya vallöfte: Massövervakning

Publicerad 11 maj 2026 kl 16.49

Inrikes. Moderaterna går till val på en kraftig utbyggnad av polisens kameraövervakning. Partiet vill att antalet poliskameror ska öka till hela 10.000 vid utgången av 2029 – jämfört med färre än 1.000 när Tidögänget tog över makten.

I dag är målet att polisen ska ha 5.000 kameror på plats i slutet av 2027. Moderaterna vill alltså fördubbla den nivån under de följande två åren.

Partiledaren Ulf Kristersson presenterade det nya vallöftet på en pressträff i Malmö tillsammans med justitieminister Gunnar Strömmer och Helena Nanne, oppositionsråd i Malmö.

– Det är en dramatisk förändring av förutsättningarna både för det brottsförebyggande och för det uppklarande arbetet, säger Kristersson enligt TT.

Moderaterna bedömer att det första etappmålet redan är inom räckhåll.

Vid årsskiftet fanns drygt 3.900 poliskameror, både fasta och mobila. I slutet av 2022 var antalet 948.

