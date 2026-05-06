Huset som Simona Mohamssons morföräldrar byggde i byn Tayr Harfa i södra Libanon finns inte längre kvar.

Byggnaden låg nära gränsen mot Israel. Efter ett israeliskt angrepp tidigare i våras återstår bara ruiner av det tre våningar höga huset, enligt Expressen.

Byns borgmästare Yasser Ataya konstaterar att förstörelsen inte bara drabbat Mohamssons släkt.

– Det är inte bara Simonas familjs hem utan hela byn har utplånats. Allt är borta, säger borgmästaren till Expressen.

På frågan om Mohamsson eller hennes mor varit i kontakt med byn i samband med förstörelsen svarar han:

– Nej, nej, nej.

Tayr Harfa hade 4.000 invånare före kriget och ligger bara några kilometer från Israel. Enligt Expressen är byn nu ödelagd.

Ataya visar på Google Earth för Expressen hur svårt det är att hitta Mohamssons släkthus bland ruinerna.

– Alla livstecken har förstörts – till och med träden, säger borgmästaren.

Ett stort antal byar vid gränsen har drabbats av omfattande förstörelse. Precis som i Gaza demoleras byggnaderna för att göra plats för framtida illegala judiska bosättningar på den plats där de uråldriga och pittoreska byarna tidigare stod.

Expressen har sökt Simona Mohamsson för att fråga hur hon ser på att släktens hus är borta. Hon har inte velat ställa upp på en intervju.

Hennes presschef Rebecka Kvart hänvisar till att L-ledaren har "ett späckat schema".

Borgmästaren Yasser Ataya vill nu att L-ledaren ska agera mot Israel.

– Jag uppmanar henne att anmäla Israel för krigsbrott, säger han.

Mohamsson är född i Tyskland och har palestinska och libanesiska rötter. Hon har ofta berättat att familjen bytte efternamn från Mohammed till Mohamson när den kom till Sverige.

L-ledaren har tidigare vägrat svara på om Israel har gjort sig skyldigt till krigsbrott i Gaza, där tiotusentals barn systematiskt dödats.

Fria Tider söker Simona Mohamsson för en kommentar.