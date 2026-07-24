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Musks svar i intervjun: De du kallar "högerextremister" är bara normala människor

Publicerad 24 juli 2026 kl 10.33

Utrikes. The Economists chefredaktör Zanny Minton Beddoes blev ställd under en intervju med Elon Musk. Miljardären förklarade i samtalet att "högerextremister" bara är vanliga människor med rimliga åsikter.
– Många hatar dig och medierna mer än du inser, fortsatte han.

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Elon Musk avfärdar påståendet att hans politiska engagemang i Europa drivs av "högerextremism".

Enligt miljardären handlar det i stället om att försvara vanliga människor och västvärlden som helhet.

Uttalandena kommer i en intervju med The Economists chefredaktör Zanny Minton Beddoes. Hon säger att Musk stöder mycket perifera och "högerextrema" partier i vissa länder. Musk invänder mot beteckningen och kräver att ordväxlingen ska vara kvar i den färdiga intervjun.

– Jag stöttar de normala människorna. De du kallar högerextremister, säger han.

– Om man går tillbaka 10–15 år så var den här politiken fullkomligt normal.

Musk vill också veta vad det egentligen är som är så hemskt med den påstådda högerextremismen.

– Det är bara vanliga människor. Här är principerna, och säg vilka av dem som låter fruktansvärda: att vi ska ha säkra gränser, trygga städer och förnuftiga offentliga utgifter. Vilken av dessa tre hör hemma på den högerextrema ytterkanten? frågar Musk.

Han går därefter till angrepp mot mediernas beskrivning av högern.

– Jag vill tillrättavisa dig och medierna för den absurda beskrivningen av ytterhögern. Den är falsk och vilseledande.

Zanny Minton Beddoes reagerar genom att skaka på huvudet och anta ett chockat ansiktsuttryck.

På frågan varför han försöker påverka europeisk politik från utlandet svarar Musk att han betraktar saken ur ett bredare perspektiv.

– Jag ser det ungefär som västvärlden som helhet.

Han avslutar med en känga till intervjuaren.

– Många människor hatar dig och medierna mer än du inser.

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