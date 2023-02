Mycket kort straff för flicka som ströp ihjäl sin lillebror

Flickan har erkänt att hon orsakat pojkens död i Vällingby den 16 juli 2022 genom strypning. Hon var då 15 år gammal.

Hon har bland annat försökt försvara sig med att hon inte visste att en person kunde dö genom strypning. Det argumentet köper dock inte domstolen:

"Det får enligt tingsrättens mening anses vara allmänt känt, även för ungdomar som är 15 år, att ett strypgrepp om halsen kan vara förenat med livsfara."

Ett vittne har också berättat att flickan tidigare sagt att hon ville strypa den yngre brodern till döds. Hon har också sökt på en fras på ryska som därefter översatts till engelska: ”How to kill your little brother?”

Flera vittnen bekräftar att flickan betedde sig "likgiltig och obrydd" efter händelsen.

Tingsrätten bedömer att flickan agerat med så kallat likgiltighetsuppsåt. Det betyder att hon förstod att pojken kunde dö av hennes agerande, men att detta inte stoppade henne från att göra som hon gjorde. Det är enligt domen inte styrkt att hon agerat med avsikt.

Enligt den rättspsykiatriska undersökningen lider inte flickan av någon allvarlig psykisk störning och det finns enligt tingsrätten inte förutsättningar att döma henne till rättspsykiatrisk vård.

Straffvärdet för en vuxen person skulle varit 18 års fängelse. Med den ungdomsreduktion som gäller vid straffmätning motsvarar detta fyra års fängelse för flickan. Det finns enligt rätten "synnerliga skäl för att välja fängelse som påföljd" då det rör sig om ett mord. Men eftersom villkorlig frigivning inte finns vid sluten ungdomsvård bestäms straffet istället till sluten ungdomsvård två år och åtta månader.