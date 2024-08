Näst största diamanten någonsin hittad

Diamanten hittades i Karowegruvan i Botswana, en gruva som redan är känd för sina stora fynd.

Händelsen fick företaget att rusa med 60 procent på börsen under torsdagen.

Stenen upptäcktes med hjälp av företagets avancerade så kallade XRT-teknologi som har använts sedan 2017 för att identifiera och bevara stora, värdefulla diamanter.

– Vi är extatiska över att ha återfunnit denna extraordinära 2.492 carats diamant. Denna upptäckt visar inte bara på Karowegruvans anmärkningsvärda potential, utan också på värdet av vår strategiska investering i banbrytande XRT-teknologi. Förmågan att återvinna en sådan massiv, högkvalitativ sten intakt demonstrerar effektiviteten i vårt angreppssätt på diamantåtervinning, säger Lucaras vd William Lamb i ett pressmeddelande.

Det är inte första gången Lucara gör ett stort fynd i samma gruva. Tidigare har företaget också brutit den 1.758 carat stora Sewelo-diamanten år 2019 och den 1.109 carat stora Lesedi La Rona år 2015.

Rekordet för den största diamanten som någonsin hittad innehas dock fortfarande av Cullinandiamanten på 3.106 carat, som upptäcktes 1905 i Sydafrika. Den diamanten delades senare upp i över 100 mindre stenar, inklusive Cullinan I på 530,5 carat, som är världens största slipade diamant. Den senare är numera monterad på Edvard VII:s spira, The Sceptre of the Cross, som ingår i de brittiska riksregalierna.