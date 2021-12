Nästa James Bond kan bli en "hen"

I en intervju med podcasten "Girls on Film" bekräftar Barbara Broccoli att James Bond inte kommer att vara en kvinna i nästa film.

Den kvinnliga filmproducenten uppger att hon inte tycker att det är en bra idé att låta kvinnor spela manliga karaktärer.

– Vi borde göra fler filmer om kvinnor istället, säger Barbara Broccoli.

Hon öppnar dock för att James Bond kan bli "icke-binär", det vill säga inte identifiera sig som vare sig man eller kvinna.

– Vi lämnar öppet för det. Vi behöver bara hitta den rätta skådespelaren, säger Barbara Broccoli.

Daniel Craig gjorde sin femte och sista tolkning av James Bond i "No Time to Die" från i år. Arbetet med att hitta en ersättare för Craig kommer enligt Barbara Broccoli att påbörjas tidigast under 2022.