Enligt ett växande antal bedömare är det Benjamin Netanyahu – inte USA:s president Donald Trump – som bestämmer när Trumps krig mot Iran ska avslutas.

Netanyahu: Irankriget är långt ifrån över

Publicerad 11 maj 2026 kl 18.03

Utrikes. Mycket återstår att göra innan kriget mot Iran kan avslutas. Det meddelar Israels premiärminister Benjamin Netanyahu i samband med att Donald Trump avvisar ett nytt iranskt motbud om fred.

Netanyahu säger i en intervju med CBS "60 Minutes" att både USA och Israel fortfarande har mål kvar att uppnå i Iran.

– Det finns fortfarande kärnmaterial, anrikat uran, som måste tas ut ur Iran, säger den israeliske premiärministern.

Han fortsätter:

– Det finns fortfarande anrikningsanläggningar som måste monteras ned, det finns fortfarande proxygrupper som Iran stöder, det finns ballistiska robotar som de fortfarande vill producera... Det finns arbete kvar att göra.

På frågan hur USA och Israel ska få bort kärnmaterialet svarar Netanyahu:

– Man går in och tar det därifrån.

Uttalandet kommer inför president Trumps väntade resa till Kina senare i veckan, där han väntas träffa Kinas president Xi Jinping.

Washington och Teheran har fortsatt att ha kontakter via medlare i Pakistan, men förhandlingarna har ännu inte lett till någon uppgörelse – och av allt att döma är de båda sidornas krav på varandra fortfarande totalt oförenliga.

Donald Trump avvisade på söndagen ett iranskt motbud till USA:s förslag om att avsluta kriget. På Truth Social kallade han det "HELT OACCEPTABELT!"

Trump har under krigets lopp nästan dagligen påstått att freden är nära förestående och att iranierna är redo att gå med på alla hans krav. Enligt kritiker handlar det om lögner för att manipulera oljepriserna och börserna – något som presidenten i så fall har lyckats mycket bra med.

