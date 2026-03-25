Netanyahus order: Bomba så mycket ni bara kan – innan kriget tar slut

Enligt New York Times, som hänvisar till flera högt uppsatta israeliska källor, ska premiärminister Benjamin Netanyahu ha gett militären i uppdrag att under de kommande 48 timmarna slå till mot så stor del som möjligt av Irans industri.

Bakgrunden är en oro inom den israeliska ledningen för att Donald Trump kan komma att avsluta kriget plötsligt.

Samtidigt bedömer israeliska företrädare att Trumps så kallade 15-punktsplan för fred inte är tillräcklig för att undanröja hotet från Irans kärnvapen- och robotprogram.