Nordirland: Fortsatta kravaller mot invandrare

Oroligheterna utbröt efter att en sudanesisk invandrare gripits misstänkt för mordförsök på en man som identifierats som Stephen Ogilvie.

En video som fått stor internationell spridning visar hur afrikanen försöker skära halsen av Ogilvie mitt på gatan i Belfast. En grupp förbipasserande ingriper dock och slår ner gärningsmannen innan offret hunnit dödas.

Kravallerna inleddes på tisdagskvällen, då maskerade folkmassor drog runt och tände eld på invandrares bostäder.

På onsdagskvällen fortsatte våldet. Samtidigt sprids en lista på sociala medier med över 100 adresser i Nordirland där invandrare uppges bo. Polisen varnar för att det kan vara brottsligt att sprida listan.

Måltavlan: "Asylhotell"

Enligt Daily Mail började onsdagskvällens oroligheter med att en folkmassa försökte ta sig mot Chimney Corner Hotel, som används som asylboende. Polisen spärrade av Antrim Road med bepansrade fordon.

Maskerade personer gick då till angrepp mot polislinjen. Tegelstenar, flaskor, fyrverkerier, trafikkoner och soptunnor kastades mot polisen, som svarade med vattenkanoner. Senare under kvällen användes även gummikulor.

En demonstrant som Daily Mail talade med lägger skulden på polisen.

– Inget av det här skulle ha hänt om de bara hade låtit oss nå hotellet. De har orsakat oroligheterna i kväll genom att vara för hårdhänta.

Byggnader och fordon stacks i brand under kvällen. Även en skåpbil sattes i lågor och knuffades mot polisens linje. Dessutom började bungalow i närheten av en bensinstation på Antrim Road brinna.

Nya uppgifter har samtidigt framkommit om knivoffret Stephen Ogilvie, som är i 40-årsåldern. Han förlorade sitt vänstra öga och fick djupa skärskador i huvudet, ansiktet och ryggen.

Den misstänkte, Hadi Alodid, 30, uppges vara en sudanesisk invandrare med uppehållstillstånd i Storbritannien. Medierna uppgav först felaktigt att han var somalier.

Alodid framträdde i domstol på onsdagen, åtalad för mordförsök, hot mot en NHS-röntgensjuksköterska och knivinnehav. Han häktades.

Familjen tar avstånd

Stephen Ogilvies familj tog avstånd från upploppen i ett uttalande som utfärdats via polisen. Familjen skriver också att många invandrare gör viktiga insatser i landet.

"Vi vill inte att denna fruktansvärda tragedi ska användas för att splittra människor eller underblåsa fientlighet. Gör inte detta i vår närståendes namn, eftersom vi inte delar samma värderingar", skriver familjen.

Enligt Daily Mail tycks icke-vita invånare ha varit särskilt utsatta under den första upploppsnatten. Flera familjer blev hemlösa efter att bostäder satts i brand. En två månader gammal bebis fick räddas undan våldet.

Kongolesen Anselme Shima, som bor i området med sin familj, säger att han fruktar att hans hem kan stå näst på tur.

– Det är ett skrämmande ögonblick, vi vet inte vad vi ska göra. Jag är rädd. När jag ser det här undrar jag om jag är näst på tur. Om detta händer igen, är det mitt hus som blir attackerat nästa gång? Jag vet inte.

200 extra poliser har flugits in för att hantera situationen.