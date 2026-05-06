Norge utvisar tre "svenskar" på livstid – utan dom

Publicerad 8 maj 2026 kl 09.57

Inrikes. Tre svenska medborgare med koppling till kriminella nätverk har utvisats från Norge. De är inte dömda i norsk domstol – men förbjuds ändå att återvända under resten av livet. Beslutet beskrivs som historiskt.

Det är polisen i Agder som meddelar att de tre personerna redan har skickats ut ur landet, rapporterar VG.

Enligt polisen har de kopplingar till kriminella nätverk, men av hänsyn till utredningen vill myndigheten inte säga vilket nätverk det handlar om.

Beslutet har fattats av Utlendingsdirektoratet, UDI, efter information från polisen i Agder. Enligt myndigheten finns personliga omständigheter hos alla tre som innebär ett "verkligt, omedelbart och allvarligt hot mot grundläggande samhällsintressen".

De tre svenska medborgarna har fått ett livslångt inreseförbud. Om de bryter mot förbudet riskerar de upp till två års fängelse.

Per Juell Larsen, chef för utlänningsenheten i Agder polisdistrikt, beskriver beslutet som historiskt.

– VI har snabbt och effektivt begränsat deras handlingsutrymme i kriminella miljöer och nätverk i Norge, innan utredningen mot dem i Agder är färdig och utan att de är dömda i Norge, säger han i ett pressmeddelande.

EES-medborgare har normalt rätt till fri rörlighet i Norge. Den rätten kan dock begränsas med hänvisning till offentlig ordning och säkerhet.

