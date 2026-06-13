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Elon Musk.

Nu är Elon Musk världens första dollarbiljonär

Publicerad 13 juni 2026 kl 11.08

Ekonomi. Elon Musk har blivit världens första dollarbiljonär – åtminstone på pappret. Det sker efter att SpaceX satt priset inför sin börsnotering till 135 dollar per aktie, rapporterar CBS News. Det innebär att han nu äger mer än vad nära halva jordens befolkning äger tillsammans.

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Före noteringen uppskattades Musks förmögenhet till 813 miljarder dollar, enligt Forbes.

Det var redan mer än dubbelt så mycket som Google-grundaren Larry Page, som enligt samma källa är världens näst rikaste person med 288 miljarder dollar.

När SpaceX satte aktiepriset till 135 dollar lyfte Musks förmögenhet till drygt 1 biljon dollar. Aktien ska handlas på Nasdaq under kortnamnet SPCX.

Musk äger enligt bolagets börsdokument 4,8 miljarder aktier i SpaceX, motsvarande omkring 42 procent av företaget. Han har dessutom 350 miljoner optioner som kan lösas in för 8,39 dollar per aktie.

Vid ett pris på 135 dollar per aktie är hans aktiepost värd 648 miljarder dollar. Optionerna tillför ytterligare 44,3 miljarder dollar till förmögenheten.

Enligt Oxfam är Musk nu rikare än de fattigaste 46 procenten av världens befolkning – sammanlagt 3,8 miljarder människor.

Oxfam America beskriver utvecklingen som ett tecken på växande ekonomiska klyftor. Att Elon Musk får biljonärsstatus innebär "en ny höjdpunkt för oligarkin", enligt organisationen.

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