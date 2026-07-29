Så lockade Spanien invandrarna till Ceuta

Efter massinvasionen i Ceuta införde Italien tillfälliga kontroller av tredjelandsmedborgare som anländer från Spanien. Samtidigt krävde ett stort antal EU-länder gemensamma åtgärder.

I Aftonbladet beskriver migrationsforskaren Bernd Parusel idag reaktionerna som ”ganska överdrivna och nervösa”.

Enligt tidningens expert har Spanien endast varit ”lite mer öppet” än länder med en stramare invandringspolitik.

Utvecklingen före stormningen visar dock att både landets rättsväsende och dess vänsterregering kort före stormningen vidtog flera åtgärder som är kända för att locka illegala invandrare till EU från arabvälden.

Gräddfil för simmande illegala

Spaniens högsta domstol slog i slutet av juni fast att illegala invandrare som simmar runt gränsstängslen till Ceuta och Melilla inte får skickas tillbaka genom det förenklade förfarande som används vid stormningar av själva gränshindren på land.

Enligt domstolsbeslutet måste simmande illegala i stället hanteras genom det vanliga återvändandeförfarandet, med individuell prövning och möjlighet att åberopa bland annat skyddsskäl.

Domen gav inte automatiskt asyl eller uppehållstillstånd. Däremot innebar den att en person som lyckades nå spanskt territorium sjövägen inte längre omedelbart kunde föras tillbaka på samma sätt som tidigare, utan nu hamnar i EU:s asylsystem med finansierat uppehälle, asylutredning och bidrag.

Kort efter beslutet uppgav Guardia Civil att återförandena hade stoppats i väntan på nya instruktioner från regeringen.

Redan den 18 juli rapporterade El Español att försöken att simma in till Ceuta hade ökat kraftigt efter domen. Spanska gränspoliser varnade för en ”effekt llamada”, en lockelseffekt, och uppgav att smugglare delade ut flytvästar och anpassade rutterna till det nya rättsläget.

Spanska beslutet spreds på arabiska

Inför massinvasionen spreds videor och arabiska meddelanden på sociala medier med påståenden om att gränsen till Spanien var öppen och att den som tog sig in inte kunde skickas tillbaka.

Unga marockaner uppgav enligt Reuters att de hade sett uppgifter om det spanska domstolsbeslutet innan de gav sig av.

Domen hade i flera fall förvanskats till ett löfte om att alla som nådde Ceuta skulle få stanna i EU.

En illegal invandrare berättade för spanska Cadena SER att han hade rest till gränsen eftersom han trodde att ”dörren var öppen” och hoppades få asyl, ekonomiskt stöd och senare kunna ta sin familj till Spanien.

Att uppgifterna på sociala medier var överdrivna förändrar inte att de byggde på ett verkligt spanskt domstolsbeslut. Signalen var att den som tog sig in sjövägen hade större möjlighet att undvika en omedelbar avvisning.

Amnesti för en halv miljon illegala

Några månader före händelserna hade Spaniens regering dessutom beslutat om en omfattande amnesti för illegala invandrare.

Omkring 500.000 personer som hade vistats i Spanien illegalt före den 1 januari 2026 och kunde visa minst fem månaders närvaro fick möjlighet att söka uppehålls- och arbetstillstånd.

När regeringen presenterade amnestin beskrev den enligt La Moncloa det hela som ett sätt att ge illegala invandrare rätt att arbeta och få ”fulla rättigheter”.

De som nu tog sig in i Ceuta omfattas inte formellt av amnestin, eftersom de anlände efter brytdatumet. Det har även framhållits i en faktagranskning från AP.

Men amnestin förstärkte bilden av Spanien som ett vänsterland där illegal invandring senare kan omvandlas till laglig bosättning, bidrag och rätt att röra sig fritt till andra EU-länder, såsom exempelvis Tyskland och Sverige.

Spanien har också permanenta regler som gör det möjligt för illegala invandrare att söka uppehållstillstånd efter en viss tid i landet. Även här har den nya regeringen gjort reglerna mer generösa. Genom en reform som trädde i kraft 2025 sänktes den normala kvalifikationstiden från tre till två år, enligt den spanska förordningen.

Sánchez: "Behöver omfattande invandring"

Spanien styrs av en koalition mellan premiärminister Pedro Sánchez socialistparti PSOE och vänsteralliansen Sumar.

Sumar består av vänster-, miljö- och kommunistiska partier och beskriver sin politik som feministisk, grön och social. Regeringen tillträdde enligt den spanska regeringen efter en överenskommelse mellan PSOE och Sumar.

Sánchez har återkommande argumenterat för att Spanien behöver omfattande invandring för att klara arbetsmarknaden och finansiera välfärdsstaten. Han har även beskrivit mottagandet av människor som söker ett bättre liv som både en moralisk skyldighet och en ekonomisk nödvändighet.

Italien sätter ned foten

Italiens regering återinförde efter Ceuta-krisen selektiva kontroller av tredjelandsmedborgare som reste in från Spanien. Åtgärden gällde inte spanska eller andra EU-medborgare.

Enligt Reuters motiverade Italien kontrollerna med risken att illegala invandrare skulle ta sig vidare från Spanien till andra delar av Europa.

Aftonbladets expert anser att reaktionen var överdriven. Men Spaniens egna åtgärder visar alltså att oron snarare var ett resultat av relativt radikala vänsterpolitiska åtgärder, även med EU-mått mätt. Situationen blev inte bättre av att gränsskyddet mot simmande invandrare i praktiken upphävdes av vänsteraktivister i spanska HD, trots att regeringen faktiskt uttryckte besvikelse över beslutet.