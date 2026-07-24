© Tony Webster
 

Nu har även Maga fått nog av Irankriget

Publicerad 24 juli 2026 kl 13.34

Utrikes. Det brukar sägas att Donald Trumps beundrare inom den så kallade Maga-rörelsen tror på vartenda ord han säger. Men nu visar det sig att även de egna väljarna börjar tröttna på presidentens krig mot Iran. Stödet för att fortsätta striderna trots stigande kostnader har rasat med 13 procentenheter sedan i maj.

Dela artikeln

I maj svarade 50 procent av Trumpväljarna att kriget borde fortsätta även om det ledde till högre kostnader i USA. I juli hade andelen sjunkit till 37 procent, enligt en ny mätning från Politico.

Nästan var femte som röstade på Trump anser nu att USA bör avsluta kriget oavsett kostnaderna, skriver The Hill. Samtidigt svarar 37 procent att striderna endast bör fortsätta om de inte driver upp amerikanernas utgifter. Det är enligt mätningen en uppgång med åtta procentenheter sedan i maj.

Samtidigt anser 57 procent av Trumpväljarna att kriget har fått bensinpriserna att stiga. Uppfattningen är också vanlig bland andra väljargrupper, däribland dem som röstade på Kamala Harris 2024.

Även bland amerikanerna i stort är synen på kriget negativ. I en tidigare mätning från Reuters och Ipsos svarade bara 24 procent att kriget varit värt priset i form av tiotals miljarder dollar, dödade och skadade militärer, förstörda eller skadade militära anläggningar och materiel samt energikrisen efter stängningen av Hormuzsundet.

Försvarsminister Pete Hegseth uppgav på tisdagen inför kongressledamöter att USA hittills hade lagt 37,5 miljarder dollar på kriget mot Iran.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 603050719

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 603050720

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Strypvåldtog 14-åring så hon svimmade – nu "skärps" straffet till ungdomsvård

Hovrätten övervägde fängelse – men ansåg det var för hårt. Tingsrätten nöjde sig med ungdomsövervakning trots att straffvärdet var "en bit över sju år".0 

Ekonominyheter

Wallenberg bygger krutfabrik

Oligarkfamiljen stärker greppet om svensk industri. Förra ÖB sitter i bolagets styrelse med Marcus Wallenberg.0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.