Nu har även Maga fått nog av Irankriget

I maj svarade 50 procent av Trumpväljarna att kriget borde fortsätta även om det ledde till högre kostnader i USA. I juli hade andelen sjunkit till 37 procent, enligt en ny mätning från Politico.

Nästan var femte som röstade på Trump anser nu att USA bör avsluta kriget oavsett kostnaderna, skriver The Hill. Samtidigt svarar 37 procent att striderna endast bör fortsätta om de inte driver upp amerikanernas utgifter. Det är enligt mätningen en uppgång med åtta procentenheter sedan i maj.

Samtidigt anser 57 procent av Trumpväljarna att kriget har fått bensinpriserna att stiga. Uppfattningen är också vanlig bland andra väljargrupper, däribland dem som röstade på Kamala Harris 2024.

Även bland amerikanerna i stort är synen på kriget negativ. I en tidigare mätning från Reuters och Ipsos svarade bara 24 procent att kriget varit värt priset i form av tiotals miljarder dollar, dödade och skadade militärer, förstörda eller skadade militära anläggningar och materiel samt energikrisen efter stängningen av Hormuzsundet.

Försvarsminister Pete Hegseth uppgav på tisdagen inför kongressledamöter att USA hittills hade lagt 37,5 miljarder dollar på kriget mot Iran.