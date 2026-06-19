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"Nürnbergrättegång": Musk vill se dödsstraff för pakistanska våldtäktsligor

Publicerad 19 juni 2026 kl 08.22

Utrikes. Elon Musk ställer sig bakom krav på Nürnberg-liknande rättegångar och avrättningar efter en ny rapport om pakistanska våldtäktsligor i Storbritannien. Han vill även döma de ansvariga politikerna och byråkraterna.

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Bakgrunden är rapport från Restore Britain-ledaren Rupert Lowe, där det slås fast att minst 250.000 vita brittiska flickor har utsatts för våldtäktsligorna.

I rapporten, som mörkas i brittisk media, beskrivs hur huvudsakligen pakistanska gäng i årtionden har verkat i nästan hälften av Storbritanniens lokala distrikt.

Offren har i de allra flesta fallen varit vita brittiska flickor, ibland så unga som elva år.

Flickor ska ha torterats, hållits i hundburar och våldtagits av hundratals män. Det hela kunde pågå i årtionden – allt medan hela det offentliga brittiska samhället vände bort blicken eftersom man ansåg det vara rasism att kritisera fenomenet.

X-kontot Zoomer Historian kommenterar rapporten med att kräva hårda konsekvenser för de ansvariga:

"Vi måste få Nürnbergrättegångarna att framstå som en picknick."

"Ingen inblandad får undkomma dödsstraff", fortsätter kontot.

Elon Musk, som äger X, svarar kort: "Ja".

Musk skriver även att politiker som enligt honom blundade för övergreppen bör fängslas.

"De politiker som blundade för våldtäkten på Storbritannien måste hamna i fängelse", skriver han på X.

Även Rupert Lowe själv har krävt att politiker och byråkrater som möjliggjort övergreppen ska åtalas. Han har även sagt att hans parti, om det kommer till makten, vill hålla en folkomröstning om att återinföra dödsstraffet så att våldtäktsmännen kan avrättas.

Storbritanniens premiärminister Keir Starmer nämns också i Lowes rapport. Han pekas ut på grund av sitt tidigare uppdrag som brittisk riksåklagare, då han enligt rapporten lät 13.000 pedofiler komma undan med varningsbrev i stället för åtal.

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