© European Union, Polisen
Fullkomligt "depraverade" uppgifter har framkommit under utredningen, enligt Rupert Lowe. Flickor ska bland annat ha hållits i hundburar och våldtagits av hundratals pakistanska män.

Skräckrapport: Kvarts miljon brittiska flickor utnyttjade av invandrargäng

Publicerad 17 juni 2026 kl 15.04

Utrikes. En oberoende brittisk rapport som publicerades på tisdagen slår fast att minst en kvarts miljon vita brittiska flickor har utsatts för systematisk grooming, gruppvåldtäkter och trafficking under årtionden. Rapporten – som mörkas i brittisk media – visar att nästan alla förövare var pakistanska invandrare.

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Arbeten med rapporten, The Rape Gang Inquiry Report, har letts av parlamentsledamoten Rupert Lowe från det nya högerpartiet Restore Britain.

Den bygger på vittnesmål från överlevare, visselblåsare och tidigare utredningar som den uppmärksammade Rotherham-härvan. Finansieringen har skett via crowdfunding från runt 20.000 donatorer.

Övergreppen har enligt rapporten pågått sedan åtminstone 1950-talet och spåras till minst 149 lokala myndighetsområden, omkring 40 procent av alla distrikt i Storbritannien.

Myndigheter som polis och socialtjänst uppges ha systematiskt undvikit att ta tag i problemet – av rädsla för att anklagas för rasism.

Hölls i burar och våldtogs av hundratals
Överlevare berättar om att de våldtagits av hundratals män. Flickor så unga som 11–13 år utsattes för dagliga övergrepp, tortyr (bland annat hundburar, ”red rooms”, cigaretter på huden och waterboarding, strypning). Många blev gravida, tvingades till abort eller fick barn som sedan omhändertogs av staten. Myndigheterna avfärdade ofta flickorna som ”prostituerade”, enligt rapporten.

– Vittnesmålen vi hörde vid våra utfrågningar var bland det mest depraverade jag någonsin har hört, har Lowe tidigare sagt.

Polisen anklagas för att ha ignorerat larm, förstört bevis och släppt misstänkta. Vården behandlade skador, könssjukdomar och graviditeter men lämnade sedan tillbaka offren till förövarna. Skolor stängde av offer istället för att skydda dem. Taxibolag förnyade tillstånd för förövare.

Enligt vittnesmål använde samtliga av dessa institutioner rasismanklagelser för att tysta offren. Pakistanska poliser misstänks också ha deltagit i våldtäkter under så kallade "cop nights".

Samma nätverk attackerade även sikhiska flickor, men sikherna organiserade kollektivt manligt skydd och tvingade gängen att dra sig tillbaka. Brittiska flickor tilläts inte samma form av självförsvar, enligt rapporten.

Rapporten rekommenderar bland annat livstidsstraff som utgångspunkt för gruppvåldtäkt, utvisning av utländska medborgare som döms och utredningar av moskéer som eventuellt skyddat förövare. Lowe har meddelat att privata åtal och civila processer förbereds.

I brittisk media har Rupert Lowes rapport knappt omnämnts med ett enda ord under onsdagen.

Ett undantag är vänsterliberala The Independent, som har publicerat en artikel med rubriken: "Rupert Lowe håller snabbt på att bli den farligaste mannen du aldrig hört talas om".

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