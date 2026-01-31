© FT BILD
 

Nya EU-beskedet: Ökad invandring av "talanger" från tredje världen

Publicerad 31 januari 2026 kl 16.22

EU. EU-kommissionen vill öppna "fler lagliga vägar in Europa" för arbetskraftsinvandring från tredje världen, samtidigt som kritiken från högerhåll växer.

EU-kommissionen presenterade på torsdagen en ny femårsstrategi för massinvandring och asyl samt unionens första samlade "viseringsstrategi" för lågkvalificerad arbetskraft från u-länder.

Målet är att stärka skyddet för asylsökare och samtidigt locka arbetskraft till enkla jobb i Europa, där så kallade "talanger" från tredje världen nu ska importeras till varje medlemsland. Vilken sorts "talanger" får medlemsländerna välja själva, så länge de inte kommer från andra EU-länder.

– Det är medlemsländerna som avgör vad de behöver, vilka talanger de behöver och inom vilka områden på arbetsmarknaden de behöver mer, sade migrationskommissionär Magnus Brunner på torsdagen enligt Europaportalen.

Kommissionen pekar på att illegal invandring minskat de senaste åren men konstaterar att endast omkring var fjärde person med utvisningsbeslut faktiskt lämnar EU. Samtidigt kommer en betydande andel av asylsökarna från viseringsfria länder, ofta utan skyddsskäl.

– Vi arbetar mot tre lika viktiga och ömsesidigt stödjande mål: att förhindra illegal migration, skydda dem som behöver skydd och attrahera de talanger som Europa behöver, sade säkerhetskommissionär Henna Virkkunen.

I praktiken innebär strategin dock en ökad invandringsdiplomati gentemot tredje världen-länder, där EU ska bli mer attraktivt för så kallade studenter, "forskare" och lågkvalificerad arbetskraft genom förenklade visum och generösare erkännande av "meriter" som tidigare ansetts värdelösa inom EU.

Förslagen möter dock hård kritik från den konservativa ECR-gruppen i Europaparlamentet, där Sverigedemokraterna ingår. Bakgrunden är att ECR röstades ned när tidigare invändningar mot så kallade talangpartnerskap behandlades i parlamentet förra året.

– Det betyder att majoriteten vill massimportera lågkvalificerad arbetskraft från länder som Marocko, Bangladesh, Pakistan och vårt besked är tydligt, vi tror inte att talanger från Pakistan skulle gynna Sverige särskilt mycket. Så vi röstade nej, sade EU-parlamentarikern Charlie Weimers (SD) då.

Weimers har i en debattartikel från våren 2025 varnat för att EU:s talangpartnerskap och planerade talangreserv riskerar att öka invandringen utan tillräckliga konsekvensanalyser. Han hävdar att argument om demografi och kompetensbrist återanvänds trots hög arbetslöshet i EU och ökad AI-automatisering.

EU-kommissionen betonar samtidigt att strategierna inte innehåller bindande kvoter för arbetskraftsinvandring och att genomförandet i hög grad avgörs av medlemsländerna själva. Migrationspakten ska börja tillämpas fullt ut i juni 2026.

