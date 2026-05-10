Svensk på fartyg med hantavirus – isoleras

Publicerad 12 maj 2026 kl 09.14

Inrikes. En svensk man som har varit ombord på kryssningsfartyget MV Hondius hålls nu isolerad i hemmet. Ombord på fartyget har tre passagerare dött efter att ha smittats av en variant av hantavirus.

Socialminister Jakob Forssmed (KD) kom med uppgiften om den smittade mannen på en pressträff på tisdagen.

– Smittskyddsläkaren i den berörda regionen har kontakt med personen. Hittills har personen inga symtom på sjukdom, men håller sig i hemmet, säger Forssmed.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten tonar samtidigt ned risken för att hantautbrottet ska utvecklas till en ny pandemi. Myndigheterna följer läget, men bedömer att risken för en större spridning är låg.

– Regeringen har beredskap att agera snabbt, säger socialminister Forssmed.

Viruset som spridits på fartyget beskrivs som en mutation av hantavirus, andesvirus. Varianten angriper lungorna och kan enligt myndigheterna smitta mellan människor, även om sjukdomen inte anses vara särskilt smittsam.

Tillförordnade statsepidemiologen Erik Sturegård uppger att sjukdomen kan ha en dödlighet på upp till 30 procent. Samtidigt hänvisar han till internationella bedömningar om att risken för allmänheten är liten.

– Världshälsoorganisation och den europeiska smittskyddsmyndigheten har gjort bedömningen att det är en väldigt låg risk för smittspridning till allmänheten i stort. Vi delar den bedömningen, det finns ingenting i nuläget som talar för något annat, säger Erik Sturegård.

Den svenske passageraren har enligt Folkhälsomyndigheten inga symtom. Han följs ändå av smittskyddet i sin region och håller sig isolerad i hemmet, eftersom inkubationstiden kan vara så lång som två månader. Vanligtvis tar det två till fyra veckor från smitta till sjukdom.

Bahar snyftrubrikerna – de trotsade 47 utvisningsbeslut i 20 år

"Rasism" och "nazism" att utvisa paret, enligt media. Här är sanningen bakom tårdrypande artiklarna.0 

Swedbank gjorde "bara" 10 miljarder i vinst – nu ska 550 tjänster bort

Storbanken planerar minska personalstyrkan kraftigt.. Kvartalsvinsten sjönk från 11,2 miljarder förra året.0 

