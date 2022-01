Nya klimatboven: Havsstormar

Världens sydligaste hav, Södra oceanen som omger Antarktisinnehåller stora mängder koldioxid.

En ny internationell studie har granskat hur det går till när havet binder och släpper ifrån sig koldioxiden.

– Vi visar att de kraftiga stormar som ofta förekommer i området leder till omfattande koldioxidutsläpp till atmosfären, eftersom stormarna ökar blandningen av olika vattenskikt och för upp djupt vattnen med mycket koldioxid till ytan. Det har saknats kunskap om de här komplexa processerna, så studien är en viktig nyckel för att förstå Södra oceanens betydelse för klimatet och den globala koldioxidbudgeten, säger Sebastiaan Swart, professor i oceanografi vid Göteborgs universitet och medförfattare till studien i ett pressmeddelande.

Hälften av all bunden koldioxid i världshaven finns i Södra oceanen.

– Den här kunskapen behövs för att kunna göra mer korrekta förutsägelser om framtida klimatförändringar. Dagens globala klimatmodeller fångar inte alls in samspelet mellan hav och luft när det gäller transporten av koldioxid, säger Marcel du Plessis vid Göteborgs universitet.

Att under en längre period granska de svårtillgängliga och stormiga vattnen runt Antarktis är inte lätt, men forskarna använde sig av av unik robotteknik. Under flera månader samlade autonoma havsrobotar, drönare och "ocean gliders" in data från ytan till ett djup på en kilometer.