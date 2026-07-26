Nytt villaägarbidrag gynnar främst boomers

Det nya bidraget, ”Villaeffekt”, går ut på att staten betalar 30 procent av materialkostnaden för energieffektivisering, upp till 60.000 kronor per hus. Det kompletterar därmed det tidigare bilägar­bidraget och elprisstödet till villaägare.

– Att få ner energikostnaderna kommer underlätta för många familjer som har svårt att få ekonomin att gå ihop, säger finansminister Elisabeth Svantesson i en kommentar.

Bidraget kan dock vara svårt att få för hushåll som redan har svårt att få ekonomin att gå ihop, eftersom man först måste betala för hela investeringen med egna medel och därefter kan ansöka om att få tillbaka upp till 60.000 kronor av staten. För att få ut det beloppet måste man ha råd att ligga ute med 200.000 kronor direkt.

Att bidraget riktar sig till barnfamiljer stämmer inte heller. Det svenska villaägandet är snarare koncentrerat till människor i icke-familjebildande ålder.

Bland personer mellan 60 och 69 år bor 53,5 procent i ett ägt småhus. Bland 70–79-åringar är andelen 51 procent.

För personer mellan 25 och 29 år är motsvarande andel samtidigt 20,9 procent. Bland 30–39-åringar är den 36,5 procent, visar SCB boendestatistik.

Starkast är villaägandet i den så kallade baby­boomer­generationen där drygt en miljon svenskar bor i ägda småhus. Boomers är därmed den generation som har bäst förutsättningar att ta del av villaägarbidraget.

Stödet innebär samtidigt att skattepengar från yngre och hyresgäster förs över till hushåll som redan äger fastigheter och som redan har lägre boendekostnader. Hyreshushåll har dessutom i genomsnitt lägre disponibel inkomst än hushåll i ägda småhus, enligt SCB.