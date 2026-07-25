© Google, Meta
Google och Meta presenterar sina snarlika satsningar samtidigt och på ett snarlikt sätt.

Vänsterjättar vill lagra ditt ansikte

Publicerad 25 juli 2026 kl 12.41

Utrikes. De vänsterorienterade IT-jättarna Google och Facebook skärper "säkerheten" och inför nu en funktion för att få användaren ta en selfie för att få åtkomst till flera funktioner som kräver biometrisk ansiktsigenkänning. Formellt motiveras besluten med trygghetsskapande och användarnas bästa.

Dela artikeln

Både Google och Facebookägaren Meta inför nu samtidigt frivilliga funktioner där användarnas identitet kontrolleras med selfies.

Google lanserade på torsdagen ett nytt sätt att logga in eller återfå tillgången till ett konto. Den som aktiverar funktionen spelar in en kort video och följer instruktioner om att röra huvudet, så att ansiktet fångas från flera vinklar.

Vid framtida inloggningsproblem kan användaren spela in en ny videoselfie. Den jämförs då med den sparade referensvideon.

"Din videoselfie är din och du har kontrollen", skriver Google.

Enligt företaget lagras inspelningen med användarens samtycke, krypteras och kan raderas från Google-kontot. Funktionen ska också kontrollera att användaren är en levande person och inte visas genom ett fotografi eller en förfalskad video.

Samtidigt presenteras "Facebook Verified" av Meta. Behöriga Facebook-användare som har fyllt 18 år kan spela in en kort videoselfie, som kontrolleras mot fotografierna på deras profil.

Meta beskriver Facebook Verified som "ett kostnadsfritt märke som verifierar att det finns en verklig person bakom en profil genom en enkel verifieringsprocess med en selfie".

Den som godkänns får märket Facebook Verified. Det ska till en början visas på Marketplace, Dating, i grupper och på användarens profil.

Företaget hänvisar till att artificiell intelligens har gjort det enklare att skapa falska profiler, bilder och meddelanden. Google motiverar sin funktion med kontosäkerhet och möjligheten att återfå ett konto när den vanliga telefonen eller datorn inte är tillgänglig.

Googles funktion är tillgänglig för behöriga konton, medan Meta börjar införa Facebook Verified på utvalda marknader.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 669223671

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 669223672

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

SD-tabben: Poserar för trygghet – framför Red light district

Bakgrundsfotot visade sig komma från Amsterdam. "Vi kommer byta bilden nu."0 

Ekonominyheter

Wallenberg bygger krutfabrik

Oligarkfamiljen stärker greppet om svensk industri. Förra ÖB sitter i bolagets styrelse med Marcus Wallenberg.0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.