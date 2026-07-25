Vänsterjättar vill lagra ditt ansikte

Både Google och Facebookägaren Meta inför nu samtidigt frivilliga funktioner där användarnas identitet kontrolleras med selfies.

Google lanserade på torsdagen ett nytt sätt att logga in eller återfå tillgången till ett konto. Den som aktiverar funktionen spelar in en kort video och följer instruktioner om att röra huvudet, så att ansiktet fångas från flera vinklar.

Vid framtida inloggningsproblem kan användaren spela in en ny videoselfie. Den jämförs då med den sparade referensvideon.

"Din videoselfie är din och du har kontrollen", skriver Google.

Enligt företaget lagras inspelningen med användarens samtycke, krypteras och kan raderas från Google-kontot. Funktionen ska också kontrollera att användaren är en levande person och inte visas genom ett fotografi eller en förfalskad video.

Samtidigt presenteras "Facebook Verified" av Meta. Behöriga Facebook-användare som har fyllt 18 år kan spela in en kort videoselfie, som kontrolleras mot fotografierna på deras profil.

Meta beskriver Facebook Verified som "ett kostnadsfritt märke som verifierar att det finns en verklig person bakom en profil genom en enkel verifieringsprocess med en selfie".

Den som godkänns får märket Facebook Verified. Det ska till en början visas på Marketplace, Dating, i grupper och på användarens profil.

Företaget hänvisar till att artificiell intelligens har gjort det enklare att skapa falska profiler, bilder och meddelanden. Google motiverar sin funktion med kontosäkerhet och möjligheten att återfå ett konto när den vanliga telefonen eller datorn inte är tillgänglig.

Googles funktion är tillgänglig för behöriga konton, medan Meta börjar införa Facebook Verified på utvalda marknader.