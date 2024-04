O.J. Simpson är död

Förutom sin idrottskarriär var Simpson mest känd för att att ha åtalats för mordet på sin ex-fru Nicole Brown Simpson och hennes pojkvän Ronald Goldman år 1995.

Simson frikändes av en afroamerikanskt dominerad jury efter en dramatisk och mycket uppmärksammad rättegång, som har kallats "The Trial of the Century" i USA.

Domen kom som en chock för många som ansåg att DNA-bevisen som samlats in från brottsplatsen och Simpsons hem under natten då morden begicks var tydliga bevis på hans skuld.

O.J. Simpson har beskrivits som en sorts amerikansk motsvarighet till Joy Rahman, en invandrare som genom att kalla åklagaren för rasist lyckades få Svea hovrätt att frikänna honom för ett mord som han bevisligen hade begått på en svensk pensionär 1994.

Simpson kom dock till skillnad från Rahman inte undan helt. Han fick trots frikännandet från åtalet senare betala skadestånd till mordoffrens familjer i en civilrättslig rättegång där någon afroamerikansk jury inte var inblandad.

Han kom undan fängelsestraffet, men dömdes 2008 till sist för väpnat rån och fick avtjäna ett fängelsestraff för det.

Simpson, som också arbetade som skådespelare och sportkommentator, fortsatte att väcka debatt och rättsliga strider fram till sin död.