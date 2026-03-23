Porrkungen Radvinskys sjukdom var inte känd för allmänheten och han levde ett tillbakadraget liv trots sin miljardförmögenhet.

Onlyfans-ägaren död i cancer

Publicerad 23 mars 2026 kl 19.09

Kulturnyheter. Mångmiljardären Leonid Radvinsky, som ägde och kontrollerade porrplattformen Onlyfans, har avlidit vid 43 års ålder efter en för allmänheten okänd kamp mot cancern. Radvinsky levde ett tillbakadraget liv, men 2024 avslöjades det att han donerat över 100 miljoner kronor till Israellobbyn Aipac – något han försökte förneka.

Dödsfallet bekräftas av Onlyfans.

"Vi är djupt bedrövade över att meddela att Leo Radvinsky har avlidit. Leo gick bort fridfullt efter en lång kamp mot cancer", skriver företaget i ett uttalande.

"Familjen har bett om privatliv i denna svåra tid", heter det vidare.

Leo Radvinsky föddes 1982 i en ukrainsk-judisk familj Odessa, men flyttade som barn till USA.

Han tog över bolaget Fenix International 2018 och blev därefter huvudägare till Onlyfans. Under hans ledning växte plattformen kraftigt.

Onlyfans började inte som en porrsajt. Tjänsten grundades 2016 av britten Tim Stokely och erbjöd till en början användare att donera pengar till kreatörer, ungefär som Patreon. Det var i och med Radvinskys övertagande av företaget som fokus i stället hamnade på pornografi.

I februari 2024 avslöjade The Lever, baserat på interna dokument från den amerikanska Israellobbyn Aipac, att Radvinsky och hans fru Katie Chudnovsky utlovat 11 miljoner dollar – motsvarande över 100 miljoner kronor – i donationer till den kontroversiella organisationen, som köper amerikanska politikers lojalitet.

"Mr. Anonymous Anonymous"
Donationen skedde i efterdyningarna av Hamas-attacken den 7 oktober 2023 och var den största enskilda donationen i Aipacs rekordstora insamling på 90 miljoner dollar under den perioden. Donationen listades under namnet "Mr. Anonymous Anonymous + Katie Chudnovsky". Den senare var Radvinskys fru.

The Lever kunde koppla "Mr. Anonymous" till Radvinsky via personuppgifter, kontaktinfo och biografi i dokumenten. Det fanns även uppgifter om en banköverföring från hans fru till Aipac.

När The Lever, som lyckades knäcka pseudonymen, kontaktade porrkungen för en kommentar nekade han helt till att ha stått bakom donationen.

"Jag vet inte", svarade Radvinsky på en direkt fråga om varför han i så fall fanns med på Aipacs interna lista.

När The Lever visade dokumentation om fruns banköverföring slutade han helt att svara.

