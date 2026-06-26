Oppositionsledare lämnar tillbaka Ukrainamedalj efter nazibråk

Bråket mellan grannländerna har redan lett till att Polens president Karol Nawrocki dragit tillbaka Zelenskyjs polska Vita örnens orden.

Flera tidigare ukrainska presidenter och höga företrädare i Kiev har därefter meddelat att de lämnar tillbaka polska statsutmärkelser i solidaritet med Zelenskyj.

Jaroslaw Kaczynski, som leder oppositionspartiet Lag och rättvisa, PiS, fick Ukrainas Furst Jaroslav den vises orden av andra klassen av Volodymyr Zelenskyj i juni 2022.

Nu vill han inte längre ha den.

– Det blir ett uttryck för min inställning, inte så mycket till ukrainarna, utan till den ukrainska eliten, sade Kaczynski på en presskonferens på torsdagen.

Bakgrunden är att Zelenskyj förra månaden gav en ukrainsk specialförbandsenhet hederstiteln "UPA:s hjältar". UPA, Ukrainska upprorsarmén, samarbetade under andra världskriget med Nazityskland. I Polen förknippas rörelsen framför allt med massmorden på polacker i Volhynien, där minst 100.000 polska civila dödades. Enligt Warszawa rör det sig om ett folkmord.

Kaczynski anklagar den ukrainska ledningen för att driva konflikten vidare på ett skadligt och farligt sätt.

– I Tyskland har inte Hitler, Himmler, Goebbels eller någon av dessa brottslingar satts på piedestal. Och ändå gör ukrainarna så, säger han.

PiS-ledaren vill att Polen ska sätta press på Ukraina i EU-frågan ifall Kiev inte erkänner UPA:s brott mot polacker. Han betonar dock att det rör sig om hans personliga uppfattning och inte partiets officiella linje.

– Polen bör börja blockera förhandlingskluster i de fortsatta förhandlingarna om Ukrainas anslutning till EU, säger Kaczynski.

– Ukraina måste veta att om landet vill bli en del av Europa måste det vara ett normalt, europeiskt land och inte ha folkmordsförövare på sina fanor, fortsätter han.

Den tidigare polske premiärministern Leszek Miller har svarat att ukrainska företrädare i så fall också borde lämna tillbaka den militära utrustning som Polen skickat sedan 2022.