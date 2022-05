Över 130 identifierade efter korankravallerna

Av de identifierade är 10 frihetsberövade och utöver det är 77 misstänkta för brott, enligt polisens uppdatering på onsdagen.

Brotten omfattar bland annat försök till dråp, grovt sabotage mot blåljusverksamhet samt grovt våldsamt upplopp.

– Vi har ett gott utredningsläge och arbetet kommer att fortgå. Vår uppskattning är att det är ytterligare cirka 200–300 personer som vi, med stor sannolikhet kommer kunna identifiera och lagföra, säger Jonas Hysing, nationell kommenderingschef, i ett uttalande.

Under påskhelgen öppnade polisen en tipsfunktion där allmänheten kunde ladda upp filmer och bilder via polisens hemsida. Privatpersoner skickade in över 2.000 olika filmer och bilder, vilket har bidragit till att en rad personer har kunnat identifieras.