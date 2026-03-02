165 flickor dog när Israel bombade skolan

"Attacker mot utbildningsinstitutioner utsätter elever och lärare för fara och undergräver rätten till utbildning", skriver Unesco i ett inlägg på sociala medier.

Unesco ansluter sig till andra FN-organ och höga FN-företrädare, däribland FN:s generalsekreterare António Guterres, som har fördömt både anfallskriget mot Iran och de iranska vedergällningsangreppen i delar av Mellanöstern.

På sociala medier sprider Israelaktivister samtidigt falska uppgifter om att Iran skulle ha erkänt att man bombat sin egen skola. Propagandan bygger på skärmdumpar med falska uppgifter från en regimkritisk Telegram-grupp som drivs av exiliranier.

En av dem som sprider de falska uppgifterna är iraniern, transvestiten och SD-politikern Hanna Tehrani. Han påstår att den regimkritiska gruppen i själva verket är en "officiell kanal":

Vad är det som händer med den mänskliga intelligensen? När IRGC själva, via en officiell kanal, erkänner att det var deras misstag – något som dessutom framstår som det mest sannolika scenariot även utan erkännandet - fortsätter människor ändå att leta efter bekräftelse från… https://t.co/WxSTN7kWgn — Hanna Tehrani (@hanna_tehrani) March 1, 2026

Fredspristagaren Malala Yousafzai skriver på X att hon är "förkrossad och bestört" över attacken.

"Att döda civila, särskilt barn, är oförsvarligt, och jag fördömer det utan förbehåll."

Hon skriver vidare:

"Alla stater och parter måste uppfylla sina skyldigheter enligt internationell rätt att skydda civila och värna skolor. Varje barn förtjänar att leva och lära i fred."