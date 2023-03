Paludan ska bränna koran i England

Koranbränningen ska äga rum i Wakefield i norra England på onsdag, vid ramadans inledning.

Det meddelar Paludan i en video som hans parti Stram Kurs har lagt ut på sociala medier.

– Ramadan i Wakefield kommer att inledas med att horboken står i lågor, säger han i videon.

Wakefield har uppmärksammats i brittisk sedan en 14-årig autistisk pojke tagit emot dödshot efter att ha tappat en koran på golvet så att den fick mindre skador. Han hade fått ta med sig boken som ett straff för att han förlorat en omgång av dataspelet Call of Duty mot andra elever.

Den oskyldiga händelsen ledde till rykten om att koranen hade skändats eller bränts, och skolledningen svarade med att stänga av de fyra inblandade eleverna, skriver Daily Mail.

Rektorn fördömde pojkarna, och 14-åringens mamma tvingades gå ut och be om ursäkt till muslimerna.

Enligt Stram kurs kommer koranbränningen att ske i samarbete med lokal polis och lokala myndigheter.

Rasmus Paludan will come to @MyWakefield in England and burn the Quran on Wednesday March 22, 2023, when Ramadan begins! It is a legal action which will of course be done in cooperation with @WestYorksPolice and the authorities. @5Pillarsuk @Bob_cart124 @Telegraph @samhallsnytt pic.twitter.com/St6cF3amn0

— Stram Kurs Sverige (@StramKursSweden) March 19, 2023