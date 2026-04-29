Peter Magyar med svågern Mellethei-Barna Marton.

Peter Magyar utser sin svåger till justitieminister

Publicerad 1 maj 2026 kl 10.14

Utrikes. Den ungerska valvinnaren och EU-vännen Peter Magyar vill göra sin svåger till ny justitieminister. Svågern företrädde Meta i ett tidigare mål och försvarade de amerikanska techjättarnas rätt att censurera ungerska högeranvändare på sociala medier.

Tisza-partiets ledare Péter Magyar meddelade på onsdagskvällen att juristen Mellethei-Barna Marton ska ta över som justitieminister i en kommande regering.

Magyar själv presenterade utnämningen i ett inlägg på Facebook.

"Jag har bett Tisza-partiets juridiske chef Marton Mellethei-Barna att leda justitiedepartementet. Marton Mellethei-Barna har arbetat som advokat under de senaste två decennierna."

Det som däremot inte framgick av Péter Magyars besked är att den utpekade blivande ministern är gift med hans egen syster. Uppgiften har i stället lyfts fram av ungerska medier.

Från oppositionshåll kommer nu skarp kritik. Högerpartiet Mi Hazanks partiledare Laszlo Toroczkai anklagar Magyar för att fortsätta en kultur av nepotism inom staten.

"Under Fidesz styre blev nepotism vanligt inom statsförvaltningen, diplomatin och nästan överallt där utnämningar gjordes. Jag hoppades att Tisza-partiets regering åtminstone skulle förändra detta. Nu gör Péter Magyar sin egen svåger, Marton Mellethei-Barna, till justitieminister", skriver han i ett X-inlägg.

Toroczkai lyfter också fram att den tilltänkta ministern tidigare arbetat på en advokatbyrå som företrätt teknikjätten Meta i en rättsprocess gällande den sociala mediejättens censur av högerpolitiska åsikter i Ungern.

"Det verkar som att jag inte hade fel när jag gratulerade Facebook på valnatten", fortsätter Toroczkai.

Han varnar samtidigt för en intressekonflikt framöver.

"Det blir en intressant situation när jag i det nya parlamentet begär att justitieministern ska agera mot Meta och andra globala teknikbolags ingripanden, som allvarligt skadar likabehandlingen och valintegriteten i Ungern."

Enligt Magyar ska den tilltänkte ministern bland annat få i uppdrag att bekämpa korruption. Han beskrivs som en erfaren jurist med en lång relation till partiledaren.

