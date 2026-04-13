Högerledaren: Nu blir Ungern en "globalistisk liberal diktatur"

Efter söndagens val i Ungern får Viktor Orban lämna ifrån sig regeringsmakten.

Laszlo Toroczkai, ledare för partiet Vårt hemland (Mi Hazank), kommenterar valresultatet genom att peka ut globalisterna och oligarkerna som segrare.

"Gratulerar Facebook – eller rättare sagt den globala jätten bakom, Meta – och bankirerna till segern! De har skapat sin första ungerska premiärminister", skriver Toroczkai i ett inlägg på X.

Partiledaren hänvisar vidare till tidigare erfarenheter av regeringar som enligt honom haft stöd från samma globala kretsar som den EU-vänlige valvinnaren Peter Magyar.

"Eftersom vi redan har erfarenhet av en regering som stöddes av samma kretsar – Gordon Bajnai satt också där som inbjuden på Bilderberggruppens möten – vet vi vad vi kan vänta oss. En försämring av demokratin och en uppbyggnad av en globalistisk liberal diktatur."

Trots valresultatet lovar han fortsatt kamp.

"Vi är redo för strid. Faktum är att det är det vi är bäst på. Nu börjar dansen, Mi Hazank kommer att bli starkare än någonsin. I nästa val blir vi alternativet. Vi ger inte upp vårt land!"

Vårt hemland fick cirka 6 procent av rösterna och får därmed ett mindre antal mandat i parlamentet.

Det spekulerades tidigare i att partiet skulle kunna bli vågmästare efter valet, men Toroczkai förklarade en vecka innan valet hölls att han aldrig skulle ge efter för vare sig Orbans parti Fidesz eller för oppositionspartiet Tisza om det gick emot hans partis intressen.