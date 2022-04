Reaktionerna på kaoset i Östergötland

– Det är ett helt irrationellt och våldsamt beteende som riktas både mot allmänhet och blåljuspersonal. Men jag blir också förbannad för grundprovokationen, att någon tar sig rätten att utnyttja den yttrandefrihet vi har för att provocera och skapa osämja, säger Olle Vikmång (S) till Norrköpings Tidningar.

Den dansk-svenske kontrajihadisten Rasmus Paludan tillbakavisar dock sitt ansvar för händelserna. Han var nämligen inte ens där.

– De började redan innan jag ens skulle komma, så jag har inte gjort något fel. Jag har inte ens varit i Linköping eller Norrköping, säger han till Östgöta Correspondenten.

Flera liberala röster på Twitter spekulerade i att det kunde vara Ryssland som iscensatt invandrarkaoset, ungefär som när svenska myndigheter spred spekulationer om att Ryssland hade sågat ned en tv-mast i södra Sverige för några år sen. Men spekulationerna fick även mothugg, bland annat från riksdagsledamoten Hanif Bali (M).

Två män i 30-årsåldern har anhållits misstänkta för våld mot tjänsteman och våldsamt upplopp, uppger polisen. De tre poliser som förts till sjukhus uppges vara lindrigt skadade.

Utländska medier tonade i huvudsak ned rapporteringen, men i sociala medier spreds nyheten även internationellt.

The absolute state of Sweden (Linköping) today. Hoards of violent “enrichers” are going full orangutans on the police because of a planned book burning. Guess what book. (Hint: not Pippi Longstocking) pic.twitter.com/xcI3zSpef6

Today in New Sweden, a Danish politician burned a copy of the Quran in the city of Linköping in an anti-Islam demonstration to show that Islam is violent and intolerant, some Muslims quickly proved him wrong by burning cars and injuring police officers. https://t.co/BrbzYE7xcW

— Skeptic Mohamed (@SkepticMohamed) April 14, 2022