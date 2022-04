© Privat/Faksimil Polisutredningen mot Erik Reinfeldt (här med pappa Fredrik och mamma Filippa) är hemligstämplad.

Reinfeldts son anhölls för grova brott mot ung kvinna

Publicerad 14 april 2022 kl 18.30

Inrikes. Erik Reinfeldt, son till den tidigare statsministern Fredrik Reinfeldt, satt under vintern frihetsberövad för grov kvinnofridskränkning, kan Fria Tider avslöja. Förundersökningen lades dock plötsligt ned, under oklara omständigheter – och den 24-åriga kvinnan upplever att hon nonchalerades under utredningen.

– Jag kan inte säga någonting, säger chefsåklagare Peter Claeson om fallet till Fria Tider.