Reklamapp: Sänkt matmoms fick stor effekt

Publicerad 8 april 2026 kl 10.43

Ekonomi. Matpriserna i Sverige ska ha sjunkit kraftigt i mars, enligt uppgifter från Matpriskollen, en app som distribuerar digitala reklamblad åt svenska matjättar. Nedgången beskrivs av företagets grundare som den största på flera decennier.

Enligt appföretaget, som uppger sig göra månadsvisa undersökningar av svenska matpriser vid sidan av sin ordinarie reklamblads­verksamhet, föll ordinarie livsmedelspriser med 4,1 procent under månaden, medan hela dagligvarusortimentet minskade med 2,8 procent.

Bakom utvecklingen ligger bland annat att flera butikskedjor sänkte priser redan innan momssänkningen trädde i kraft den 1 april, enligt appföretaget.

– Allt fokus var runt själva momssänkningen den 1 april och många kedjor sänkte sina priser upp till en vecka i förväg. Därför gick Arlas stora mejeriprisändring i början på mars och prisstoppet som flera kedjor infört, lite under radarn. Sammantaget så gjorde detta att ordinariepriserna på matvaror var ner med -4,1 procent redan dagen innan momsen sänktes, säger Ulf Mazur.

Appen, som bygger sina siffror på sina annonsörers prisdata och insamlade uppgifter, uppger att detta är den största månatliga nedgång de själva noterat.

– Det finns en del kvar att ta ut av momssänkningen i april månad, då många av de privata butikerna väntade till sista dagen med att sänka priserna, medan de kedjestyrda sänkte innan, säger Ulf Mazur i ett uttalande.

Samtidigt pekar bolaget på att prisfallet kan bli tillfälligt. Under mars ska många normala prisjusteringar ha pausats, vilket kan leda till större höjningar framöver.

– Det här stoppet av normala prisjusteringar som producenter ofta har behov av, kan vara grund för att vi kommer se större ökningar kommande månader. Lite av en ketchupeffekt är inte omöjligt framåt maj–juni, säger Ulf Mazur.

Enligt appen har framför allt mejerivaror blivit billigare, medan exempelvis nötkött, kaffe och bär fortsatt är dyra sett över ett år.

Matpriskollen framhåller också att flera stora kedjor (som appen får betalt av) ska ha genomfört momssänkningen fullt ut.

– Vi har kollat Coops butiker, Lidl och Willys och här har man genomfört sänkningen fullt ut och de har fått ett certifikat att sätta upp vid entrén, säger Ulf Mazur.

Framåt varnar bolaget för flera faktorer som kan pressa upp priserna igen, däribland en svag krona, stigande energikostnader och ökade produktionskostnader kopplade till oroligheter i Mellanöstern.

Nyheter från förstasidan

Två veckors vapenvila

Sundet öppnas – Israel ska ha körts över. "Vi fick uppdateringar i sista minuten efter att allt var bestämt."0 

Ekonominyheter

Stockholmsbörsen rusar – med över 4 procent

Vapenvilan ger glädjeyra på marknaden.. Men stora frågetecken finns kring uppgörelsen med Iran.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.