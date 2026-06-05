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Partiet Nyans: Döm svenskar hårdare än invandrare vid sexbrott

Publicerad 5 juni 2026 kl 14.04

Inrikes. Etniska svenskar som döms för sexbrott eller barnporr bör straffas hårdare än invandrare som döms för samma brott. Det föreslår Mikail Yüksel, som leder invandrarpartiet Nyans.

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"Vita svenska män begår systematiskt sexualbrott mot barn, både i Sverige och utomlands", skriver Mikail Yüksel i ett inlägg på sociala medier.

Eftersom etniska svenskar inte kan utvisas måste straffen för sexbrott mot barn "vara kännbara på andra sätt", enligt partiledaren.

"Därför bör straffskalorna för etniska svenskar skärpas avsevärt, med längre fängelsestraff, livstids yrkesförbud inom barnrelaterade verksamheter. Endast så kan skyddet för barn garanteras", skriver han.

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