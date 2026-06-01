Riksdagen vill tvinga staten ta emot kontanter

Beslutet fattades av riksdagen i onsdags, rapporterar Senioren. Bakom tillkännagivandet står ett enigt finansutskott.

Frågan gäller bland annat om patientavgifter, pass och bilbesiktning ska kunna betalas kontant.

Kontantupproret, som har drivit frågan i flera år, välkomnar beskedet. Organisationens ordförande Björn Eriksson beskriver det som en viktig seger för personer som saknar tillgång till digitala betalmedel.

– När regeringen tog bort offentligrättsliga tjänster i sitt lagförslag sa vi att det var feltänkt. Staten kan inte först säga att kontantsystemet är viktigt och sedan själv strunta i att ta emot kontanter, säger han till Senioren.

Den nya lagen gällande kontantkrav för apotek och livsmedelsbutiker har samtidigt fått kritik för att vara för svag. Enligt Altinget saknas det både en tydlig tillsynsmyndighet och riktiga sanktioner mot butiker som bryter mot reglerna.

Även Lagrådet har haft invändningar. Kritiken har bland annat gällt otydliga formuleringar och att enskilda personer inte kan kräva kontantbetalning.

Kontantupproret vill därför se en betydligt bredare lag.

– Vi vill se en betydligt bredare omfattning av kontantlagen där sådant som kollektivtrafik, drivmedel och kläder bör ingå. Dessutom måste det finnas tillsyn och sanktioner så att lagen verkligen följs, säger Björn Eriksson.