Här fejkar Muf att Kristersson sprungit maraton på 3:09

Publicerad 31 maj 2026 kl 13.37

Inrikes. En bild från Moderata ungdomsförbundet gav intrycket att statsminister Ulf Kristersson sprungit Stockholm Marathon på 3.09. Nu medger Muf att tiden var påhittad.

Bilden publicerades på Facebook under lördagsförmiddagen och visade Ulf Kristersson i löparkläder, med ett resultat från Strava-liknande grafik över bilden: tre timmar och nio minuter.

Till bilden skrev Muf: ”Vi önskar lycka till, till alla tappra löpare idag på Stockholm Marathon!!!”.

Tiden väckte snabbt misstankar i kommentarsfältet. Bara en mindre andel av löparna i årets Stockholm Marathon sprang under 3.09.

”Fram med resultatlistan, annars blir det lite som Kim Jong-Ils 38 under par på hans första golfrunda”, kommenterade en person.

Det visade sig då att Muf hittat på alltihopa, och att det är oklart om statsministern över huvud taget har sprungit ett maraton.

MUF uppger att de "fått fram" tiden genom att utgå från Kristerssons påstådda "personbästa på milen". Kristersson hävda nämligen själv att han har sprungit milen på 43 minuter en gång i tiden.

