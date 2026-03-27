© Latvian Defence Forces
Den ukrainska drönare som slog ner i Lettland.

"Ryska drönare" i Baltikum var ukrainska

Publicerad 27 mars 2026 kl 09.32

Utrikes. Svenska och andra medier rapporterade under onsdagen om "ryska drönare" som slagit ned i Estland och Lettland. Nu visar det sig att drönarna kom från Ukraina. Det hela inträffade i samband med en större attack mot mål i Ryssland, enligt Kyiv Independent.

Dela artikeln

Två drönare som tog sig in i Lettland och Estland under natten till onsdagen var ukrainska, enligt myndigheterna i de båda länderna.

Men då hade en lång rad medier, bland annat svenska som Expressen, rapporterat om att det rörde sig om "ryska drönare".

I Lettland slog en drönare ned på ett fält i Kraslavaområdet, där en explosion hördes. Efter att vrakdelar undersökts bedömde landets försvarsdepartement att farkosten kom från Ukraina.

"Tidiga varningssystem följde drönarens inträde, och ett ljud som liknade en explosion registrerades i Kraslavaområdet", uppger departementet.

Ryssland får skulden ändå
I Estland träffade en drönare skorstenen vid Auvere-kraftverket nära den ryska gränsen vid staden Narva. Även där fastslogs senare att drönaren hade ukrainskt ursprung.

– Drönaren var inte riktad mot Estland, säger utrikesminister Margus Tsahkna.

Ministern understryker dock att det hela ändå är Rysslands fel eftersom det är "en konkret konsekvens av Rysslands fullskaliga angreppskrig".

Händelserna inträffade samtidigt som Ukraina genomförde en omfattande drönarattack mot mål inne i Ryssland, bland annat mot en gasterminal i Ust-Luga och en militär isbrytare i Viborg.

Inga civila skadades i incidenterna och skadorna bedöms som små.

Tidigare i veckan föll även en drönare ned i Litauen. Även den visade sig ha ukrainskt ursprung, enligt den litauiska regeringen.

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.