© FT BILD, Pressbild
"Människor riskerar att fara väldigt illa av det här", säger Ida Karkiainen (S).

S börjar göra motstånd mot paradigmskiftet

Publicerad 15 maj 2026 kl 11.29

Inrikes. Efter att tidigare i tysthet ha släppt igenom mycket av det så kallade paradigmskiftet säger Socialdemokraterna nu plötsligt nej till flera av regeringens och Sverigedemokraternas migrationsförslag. Bland annat vill partiet stoppa den planerade utfasningen av permanenta uppehållstillstånd.

Dela artikeln

De aktuella förslagen ska snart behandlas i riksdagen. De handlar bland annat om permanenta uppehållstillstånd, vandelskrav och en skyldighet för vissa myndigheter att anmäla personer som misstänks vistas i Sverige utan tillstånd.

S har tidigare ställt sig bakom stora delar av regeringens så kallade paradigmskifte och röstat för mycket av de skärpta reglerna på invandringsområdet. Men nu lämnar partiet följdmotioner där flera förslag avvisas helt eller delvis, rapporterar Dagens Nyheter.

– Regeringen håller på att skapa ett regelkaos i migrationslagstiftningen. Det är flera delar som riskerar rättssäkerheten och människor riskerar att fara väldigt illa av det här, säger S migrationspolitiska talesperson Ida Karkiainen till tidningen.

När det gäller permanenta uppehållstillstånd säger S helt nej till regeringens modell. Partiet anser att förslaget är slarvigt berett och att det riskerar att göra vägen till svenskt medborgarskap oklar.

S vill fortfarande avskaffa permanenta uppehållstillstånd på sikt, men först med en fungerande övergångslösning.

Partiet säger också delvis nej till regeringens förslag om vandel. S anser att utlänningars levnadssätt i större utsträckning ska kunna vägas in vid prövning av uppehållstillstånd, men menar att regeringens förslag är för otydligt.

Karkiainen lyfter också fram de så kallade tonårsutvisningarna. Hon säger att konsekvenserna inte varit tillräckligt tydliga när regeländringarna drevs igenom.

Migrationsminister Johan Forssell (M) är starkt kritisk till Socialdemokraternas besked.

– Det är ett svek mot alla hederliga och skötsamma människor i vårt land som förtjänar en verklig chans att fullt ut bli en del av den svenska samhällsgemenskapen, säger han till DN.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 544905577

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 544905578

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Efter snyftartiklarna: Forssell vill stoppa utvisningar

"Känns fel i hjärtat." Ministern öppnar nu för att riva upp även redan fattade utvisningsbeslut.0 

Ekonominyheter

Regeringen vill krislåna 17,5 miljarder

Planen för att klara Irankrisen.. "Vi stöttar hushåll och branscher som drabbas av kriget i Mellanöstern."0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.