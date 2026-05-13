S börjar göra motstånd mot paradigmskiftet

De aktuella förslagen ska snart behandlas i riksdagen. De handlar bland annat om permanenta uppehållstillstånd, vandelskrav och en skyldighet för vissa myndigheter att anmäla personer som misstänks vistas i Sverige utan tillstånd.

S har tidigare ställt sig bakom stora delar av regeringens så kallade paradigmskifte och röstat för mycket av de skärpta reglerna på invandringsområdet. Men nu lämnar partiet följdmotioner där flera förslag avvisas helt eller delvis, rapporterar Dagens Nyheter.

– Regeringen håller på att skapa ett regelkaos i migrationslagstiftningen. Det är flera delar som riskerar rättssäkerheten och människor riskerar att fara väldigt illa av det här, säger S migrationspolitiska talesperson Ida Karkiainen till tidningen.

När det gäller permanenta uppehållstillstånd säger S helt nej till regeringens modell. Partiet anser att förslaget är slarvigt berett och att det riskerar att göra vägen till svenskt medborgarskap oklar.

S vill fortfarande avskaffa permanenta uppehållstillstånd på sikt, men först med en fungerande övergångslösning.

Partiet säger också delvis nej till regeringens förslag om vandel. S anser att utlänningars levnadssätt i större utsträckning ska kunna vägas in vid prövning av uppehållstillstånd, men menar att regeringens förslag är för otydligt.

Karkiainen lyfter också fram de så kallade tonårsutvisningarna. Hon säger att konsekvenserna inte varit tillräckligt tydliga när regeländringarna drevs igenom.

Migrationsminister Johan Forssell (M) är starkt kritisk till Socialdemokraternas besked.

– Det är ett svek mot alla hederliga och skötsamma människor i vårt land som förtjänar en verklig chans att fullt ut bli en del av den svenska samhällsgemenskapen, säger han till DN.