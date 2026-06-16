Sålde sin fru hundtatals gånger – så blir straffet

Mannen, som har bakgrund som ledare inom Hells Angels och som militär, greps sedan kvinnan flytt från parets villa i oktober förra året och slagit larm.

Polisen gick därefter igenom telefoner och datorer och kunde följa hur sexförsäljningen hade organiserats.

I utredningen förekom uppgifter om minst 120 sexköp, varav en del ska ha skett i en husbil på parets tomt.

Åklagaren hade yrkat på tio års fängelse. Men tingsrätten dömer mannen till ett betydligt kortare straff.

Mannen fälls för grovt koppleri, försök till våldtäkt, två fall av misshandel, sex fall av olaga hot och ringa dopningsbrott. Däremot frias han från de åtta åtalspunkterna om våldtäkt. Tingsrätten ogillar också tre av fyra åtalspunkter om försök till våldtäkt.

– Vi har funnit det utrett att mannen har påverkat och förmått sin fru att genomföra sexuella handlingar på sig själv, sända på nätet, ta emot ytterligare sexköpare och försöka få grannar och kunder att ha sex med henne. I många fall har det också skett genom utdraget tjat och med ett otrevligt och nedlåtande språk. Vi har däremot inte funnit det utrett att hennes deltagande varit ofrivilligt, främst mot bakgrund av vad som framgår av de åberopade konversationerna men även då hon inte själv har kunnat berätta om de specifika händelserna, säger rådmannen Johan Ahlberg.

Även flera sexköpare döms. Av 29 åtalade personer fälls 28 för sammanlagt 56 köp av sexuell tjänst. Två av dem får fängelse, medan de övriga döms till icke frihetsberövande påföljder.