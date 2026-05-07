Schweiz förbjuder kontantfritt i grundlagen

Publicerad 10 maj 2026 kl 12.10

Utrikes. Schweiz grundlagsskyddar rätten till kontanter efter en folkomröstning. Det ursprungliga kontantinitiativet röstades ned, men tvingade politikerna att ta fram emot motförslag som antogs, och som också är mycket långtgående.

Den 8 mars 2026 röstade Schweiz om folkinitiativet "Ja till en oberoende och fri schweizisk valuta med mynt eller sedlar", även kallat Kontanter är frihet, enligt den schweiziska statens webbplats admin.ch.

Väljarna tog samtidigt ställning till ett direkt motförslag: det federala beslutet om schweizisk valuta och kontantförsörjning, enligt admin.ch.

Det ursprungliga initiativet avslogs. Men motförslaget gick igenom, vilket innebär att kontanter ändå får ett starkare skydd i Schweiz grundlag.

Frågan har drivits av personer som vill säkra möjligheten att betala med fysiska pengar även när samhället blir allt mer digitalt, rapporterar Göteborgs-Posten.

För många förespråkare handlar kontanter om frihet, integritet och beredskap. De menar att sedlar och mynt gör det möjligt att handla utan digital spårning och kan fungera som reserv vid tekniska problem, cyberattacker eller bankstörningar.

– Kontanter är lika med frihet, säger Lenny Makosso till Göteborgs-Posten.

Hans vän Ismaël Nicolet pekar på risken för digitala angrepp.

– Om ditt bankkonto hackas är det viktigt att ha cash hemma, säger Ismaël Nicolet till Göteborgs-Posten.

Men alla är inte övertygade om att kontanter behövs i vardagen.

– Kontanter behövs inte längre. Hade vi inte haft den här omröstningen hade de kunnat skrotas. Bara för äldre kan det vara bra, säger Martina Witchi till Göteborgs-Posten.

Fabienne Hasler lyfter fram att kortbetalningar oftast fungerar utan problem.

– Betalkort fungerar smart och systemen störs nästan aldrig, säger Fabienne Hasler till Göteborgs-Posten.

Kontantförespråkaren Delphine Luchetta ser frågan som en rättighet.

– Jag vill kunna handla utan att myndigheterna spårar mina inköp. Det är anonymt och det är min rätt, säger Delphine Luchetta till Göteborgs-Posten.

