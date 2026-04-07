SD-iranier bjuder in diktatorson till riksdagen

Reza Pahlavi hyllas av många exiliranier, som vill störta den nuvarande regimen och återupprätta shahväldet – en brutal regim som skänkte bort landets olja till USA innan den störtades i revolutionen 1979.

En av dem som hyllar shahen och kämpar för hans återkomst till makten i Teheran är Sverigedemokraternas riksdagsman Nima Gholam Ali Pour.

Han har tillsammans med KD:s riksdagsgrupp tagit initiativ till att bjuda in Reza Pahlavi, son till den störtade shahen Mohammad Reza Pahlavi, till riksdagen.

Den Israel-närstående diktatorsonen ska tala i riksdagen den 13 april. Han har sedan revolutionen 1979 levt i exil i USA.

KD:s utrikespolitiske talesperson Magnus Berntsson säger till Svenska Dagbladet att han träffade Pahlavi tillsammans med Nima Gholam Ali Pour vid säkerhetskonferensen i München tidigare i år.

– Vi hade ett möte för att diskutera hur vi som riksdagsledamöter kan jobba för ett fritt och fredligt Iran, eftersom det påverkar hela landet, säger Berntsson.

Nima Gholam Ali Pour är riksdagsledamot i Sverige men mycket aktiv i frågor som rör hans hemland Iran.

Han uppmärksammades nyligen när han förklarade att svensk är något som man som invandrare själv bestämmer att man är.

– Vi kan inte dubba någon till svensk, det gör inte politiker. Lawen Redar avgör själv sin nationella identitet, sade Nima Gholam Ali Pour till SVT i januari.