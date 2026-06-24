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SD lovar "medborgerveto mot tvångsblandning"

Publicerad 24 juni 2026 kl 12.14

Inrikes. Sverigedemokraterna går till val på att ge villaägare makt att stoppa omfattande nybyggen för invandrare i deras bostadsområden enligt Socialdemokraternas plan. Förslaget lanseras som ett "medborgarveto mot tvångsblandning".

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Partiledaren Jimmie Åkesson presenterade utspelet under en pressträff i Almedalen.

Bakgrunden är Socialdemokraternas plan på att förbättra den så kallade integrationen genom att exempelvis bygga hyresrätter i villa- och bostadsrättsområden med en stor andel svenskar.

Enligt SD:s förslag ska boende kunna stoppa kommunala byggplaner som i grunden ändrar ett områdes karaktär.

I en debattartikel i Aftonbladet skriver Åkesson och partiets bostadspolitiske talesperson Mikael Eskilandersson att huvudregeln ska vara att det räcker om 25 procent av fastighetsägarna säger nej.

Ett exempel är stora förändringar i etablerade småhusområden.

– I dag ser vi hur politiker från vänstersidan vill förändra dessa trygga villaområden. Man vill göra det genom omfattande nybyggnation och förtätning. Det strider inte sällan mot hur de som bor i de här områdena vill ha det, säger Åkesson.

I SD:s debattartikel återges partiets bild av S-planen som en ambition att "utveckla" villaområden till "socialt och mångkulturellt integrerade stadsdelar".

SD-topparna varnar också för kommunal förköpsrätt och ökad statlig styrning över bostadsplaneringen. De skriver att välfungerande villaområden inte ska användas för "politiskt framtvingad omvandling".

"Svenska villaidyller ska inte kunna offras för politiska experiment eller symbolpolitik", skriver Åkesson och Eskilandersson.

"Vanligt hederligt folk måste kunna välja att inte bli tvångsblandade av Socialdemokraterna", avslutar de.

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