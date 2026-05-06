Tvångsblandningen: Tusentals invandrare flyttas till villaidyllen Segeltorp

Socialdemokraternas plan på att tvångsblanda svenskar med invandrare har redan inletts ute i landet.

Segeltorps industriområde ska göras om till ett nytt bostadsområde med 1.800 lägenheter när politikernas satsning på "förtätning" av svenskdominerade bostadsområden inleds.

I villaområdet bredvid väcker planerna ilska – inte minst eftersom vissa hus uppges kunna bli upp till 16 våningar höga.

Segeltorp i Huddinge består i dag till större delen av villor. Men den S-ledda kommunen utreder nu en stor omvandling av industriområdet vid Mälarvägen, där bland annat Delicato och Tesla finns.

Enligt planerna ska industrierna bort och ersättas med ett nytt bostadsområde. Totalt handlar det om 1.800 bostäder, i huvudsak i flerfamiljshus. I skisserna finns även punkthus på upp till 16 våningar.

Flera boende reagerar på höjden.

– Inga jävla skyskrapor. Vi flyttade hit för att slippa det, säger George Lucas till Mitt i Stockholm.

Befolkningen kan öka med över 25 procent

Även Segeltorps villaägareförening är kritisk. Lars Andersson, ordförande i föreningen, säger att bostadsvolymen är alldeles för stor och vill hellre se att industriområdet utvecklas.

Föreningen hävdar att man inte motsätter sig all ny bebyggelse, men att man vill se en betydligt "varsammare" förtätning. Enligt Andersson skulle fyravåningshus kunna accepteras om de byggs in varsamt i området.

Pernilla Claug, som också är engagerad i föreningen, ser industriområdet som en bättre granne än ett stort bostadsområde.

– Vi delar på området. De är här på dagarna och vi på kvällar och helger. Det bor 12.000 personer i Segeltorp. Om alla de här lägenheterna ska byggas och man räknar 1,5 person per lägenhet – vilket är lågt – ökar befolkningen med 25 procent, säger hon till Mitt i.

Omkring 70 procent av bostäderna är småhus, medan bara 4,5 procent av invånarna bor i hyresrätt. I Huddinge som helhet är motsvarande andel 24,5 procent.

Om hela projektet genomförs räknar kommunen med att det behövs omkring 400 nya förskoleplatser, fördelade på tre förskolor. En stadsdelspark planeras också i området.

Kritik från M

Emil Högberg (S), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor, försvarar planerna. Han menar att området ligger bra till, nära kollektivtrafik och på redan hårdgjord mark. Enligt honom återstår det dock att pröva om hus på 16 våningar verkligen är lämpliga.

Oppositionen är kritisk. Love Bergström (M) anser att kommunen borde bromsa planerna.

– Att försöka trycka in höghus som kommer skymma all villabebyggelse och som ska försörjas kollektivtrafikmässigt av en busslinje som redan är överfull är inte att ta ansvar för området, säger Bergström till Mitt i.

Planprogrammet är ute på samråd till den 17 maj och väntas kunna antas i slutet av 2026. Först därefter kan arbetet med detaljplaner börja.