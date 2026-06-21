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SD trycker 18 miljoner nya valsedlar efter barnporren

Publicerad 21 juni 2026 kl 09.41

Inrikes. Sverigedemokraterna behöver trycka omkring 18 miljoner nya valsedlar sedan den tidigare riksdagsledamoten Michael Rubbestad strukits från partiets listor, rapporterar Ekot.

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Rubbestad avsade sig tidigare i juni sitt uppdrag som riksdagsman efter att det framkommit att han utreds misstänkt för barnpornografibrott. Ärendet leds av Särskilda åklagarkammaren.

Han har tidigare varit profilerad som SD jämställdhetspolitiska talesperson och vice gruppledare. Som politiker har han bland annat engagerat sig i HBTQ-frågor, förskolefrågor och frågan om fler män i förskolan.

I en skriftlig fråga till dåvarande utbildningsministern 2021, med rubriken ”Pedofildebatten och manlig personal i förskolan”, frågade Rubbestad hur ministern avsåg att agera ”för att öka andelen manlig personal i den svenska förskolan”.

Extrakttryckningen av valsedlarna väntas kosta Sverigedemokraterna drygt 800.000 kronor, rapporterar Ekot.

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