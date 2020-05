Senaste dygnet: 67 döda i Sverige – NOLL döda i grannländerna

Den totala dödssiffran för covid-19 i Sverige är nu uppe i cirka 4.000 personer. Det är en enorm siffra jämfört med grannländerna.

I Finland har 306 personer dött, i Danmark 561 och i Norge har siffran legat ganska stilla länge på drygt ett par hundra dödsfall, den exakta siffran är nu 235.

Det senaste dygnet dog ytterliggare 67 personer i Sverige. Men i Finland hade man inte ett enda dödsfall, varken idag eller igår, uppger Hufvudstadsbladet.

Detsamma gäller för Danmark.

"Det är den andra dagen i rad – och tredje gången den här veckan som ingen coronadöd har registrerats", skriver DR.

Enligt Worldometers har inte heller Norge rapporterat in något dödsfall det senaste dygnet, även om Norge ibland varit senare i sin dagliga rapportering. Enligt VG:s statistik har Norge legat på samma dödstal, 235, idag och igår. Hittills har man alltså inte rapporterat in något coronadödsfall under lördagen.

Island har legat på totalt 10 dödsfall under väldigt lång tid och har således inte heller någon ny coronadöd.