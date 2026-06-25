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"Sjukt": Ny avgift för att ta ut pengar väcker raseri

Publicerad 25 juni 2026 kl 07.54

Ekonomi. Den som använder Kontantens uttagsautomater får numera betala en särskild avgift på upp till 25 kronor – något som väcker ilska på sociala medier.

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Kontanten, som drivs av Nokas, började ta betalt den 29 maj. Avgiften gäller i bolagets 450 bankomater.

Ett uttag på 100 till 200 kronor kostar 15 kronor. Den som tar ut 300 till 1.000 kronor får betala 20 kronor, medan uttag på 1.100 till 2.000 kronor kostar 25 kronor.

Kontanten hänvisar till att uttagsvolymerna har rasat. På tio år har antalet uttag minskat med 50 procent, enligt bolaget.

Men bland användare på Facebook är kritiken hård, rapporterar Nyheter24.

"Det är sjukt. Varför ska jag betala när jag tar ut mina egna pengar?" kommenterar en användare.

En annan skriver:

"Fel så in i helsike."

Flera reagerar också på att svenskar samtidigt uppmanas att ha kontanter hemma inför kriser.

"Nu har gått för långt ändå, vi uppmanas att ha kontanter o ska betala för det. Herregud."

En del läsare uppmanar andra att välja andra bankomater. Men det är inte alltid möjligt, enligt en kommentar.

"Alla kan inte det eftersom Kontantens maskiner ofta står på ställen där det inte finns banker."

Marcus Liljeblad, country manager på Kontanten, säger att företaget förstår att många reagerar när en tidigare gratis tjänst börjar kosta pengar.

– Det är aldrig ett beslut vi har velat fatta. Samtidigt hoppas vi att debatten också kan handla om den större frågan: vem ska finansiera den infrastruktur som krävs för att kontanter ska finnas kvar? säger han till Nyheter24.

Han uppger vidare att automaterna kräver stora löpande kostnader.

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