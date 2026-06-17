M: TV4 lurar tittarna med snyftreportage om Sandra, 13

TV4 anklagas för att ha mörkat avgörande uppgifter i ett uppmärksammat reportage om 13-åriga Sandra, som utvisats till Mongoliet med sin mamma.

Det är Niklas Gillström, Moderaternas tidigare presschef och idag stabschef på finansdepartementet, som i ett inlägg på X går till hårt angrepp mot kanalens rapportering.

I TV4:s inslag framställs fallet som en dramatisk utvisning av en 13-åring med svag koppling till Mongoliet. I reportaget säger Sandra att hon fick panik när hon fick beskedet.

– När jag fick höra det av mamma jag fick bara sån panik. Alltså, hur ska vi klara oss där? Hur ska vi hitta ett hem där? Ska jag gå på skola där? Jag blev bara jätteledsen och chockad, säger Sandra till TV4.

Men enligt Gillström saknas den viktigaste bakgrunden i TV4:s berättelse. Han konstaterar att ärendet inte handlar om ett plötsligt beslut efter nya regler, utan om en mycket lång process med otaliga avslag.

"Vill ni se ett praktexempel på missvisande journalistik?", skriver han på X.

Vill ni se ett praktexempel på missvisande journalistik?

TV4 har i dagarna rapporterat om att Sandra, 13 år, ska bli utvisad ur Sverige. Bilden av att en tonåring hux flux har fått ett väldigt orättvist utvisningsbeslut pga nyligen ändrade regler ges. Och när man läser… — Niklas Gillström (@NiklasGillstrom) June 16, 2026

Gillström lyfter i stället fram att moderns första asylärende avgjordes redan 2008, då Migrationsverket sade nej inom fyra månader. Ett överklagande avslogs senare, och 2009 avslogs även en anmälan om verkställighetshinder.

"Hon har alltså befunnit sig i landet utan tillstånd under alla dessa år", skriver Gillström om perioden fram till nästa asylansökan 2013.

Han uppger att ärendet därefter har prövats gång på gång, med nya ansökningar, överklaganden och anmälningar om verkställighetshinder.

Gillström skriver att historiken, om han räknat rätt, omfattar minst 20 ansökningar och överklaganden under årens lopp.

TV4 lyfte i sitt reportage fram att Sandras mamma inte når upp till de nya lönekraven och att hon inte bedöms ha synnerligen ömmande skäl. Man låter också Centerpartiets Martin Ådahl kritisera reglerna.

– Ett uppenbart fel är att det inte finns de här särskilda ömmande skälen för familjen att stanna i Sverige när, i det här fallet, Sandra är svensk, säger Ådahl till TV4.

Niklas Gillström konstaterar dock att TV4:s tittare inte får veta tillräckligt om den 18 år långa avslagshistoriken bakom fallet.

"Men den kontexten ger inte TV4 tittaren. De tycker inte att den förtjänar att få all information i ärendet utan går 100% in på att röra upp en känslostorm kring ett enskilt fall", skriver han.

TV4 uppger att Sandra och hennes mamma utvisades på måndagen.

I ytterligare ett inlägg anklagar Niklas Gillström TV4 för att även försöka få det att se ut som om migrationsminister Johan Forssell (M) anser att Sandra skulle ha lämnat Sverige tidigare. Detta trots att det är modern som ministern syftar på.

"Ingen som har följt rapporteringen kan med handen på hjärtat påstå att TV4 ens försöker ge en fullständig kontext till alla turer i detta fall", skriver Gillström.